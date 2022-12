Viking Line stuvar om i fartygsflottan

Den grekiska nyhetssajten arxipelagos.gr skriver att rederiet Aegean Speed Lines är nära att slutföra köpet av Viking Lines fartyg Rosella.

Rosella, som är byggt 1980, går just nu i trafik mellan Mariehamn och Kapellskär i Sverige.

Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström kommenterar inte de grekiska uppgifterna.

– Vi kommenterar inte spekulationer, men det är inte första gången rykten är i omlopp, säger hon.

Den åländska tidningen Ålands sjöfart skriver på sin sajt att det grekiska rederiet Aegean Speed Lines pausade sin trafik på västra Kykladerna i Egeiska havet i våras efter sjutton års verksamhet.

Nu kan bolaget vara redo för comeback och har identifierat Rosella som det idealiska fartyget för rutten. Tidigare trafikerade rederiet med snabbgående fartyg som såldes i samband med pausen, skriver Ålands sjöfart.

Tallinnfärja flaggas hem

Samtidigt som ryktesspridningen om Rosella gick i gång meddelade Viking Line att fartyget XPRS ska registreras i Finland.

Det innebär att trafiken fortsätter under finsk flagg när omflaggningen blir klar, enligt rederiets beräkningar under det första kvartalet nästa år. Just nu går hon under estnisk flagg.

XPRS, som inledde sin trafik 2008, har varit registrerat i Estland sedan 2014. Fartyget går mellan Helsingfors och Tallinn. Personalen ombord har delvis varit anställd via ett bemanningsbolag, och genom att flagga hem fartyget vill Viking Line underlätta personaladministrationen.

– Vi har diskuterat det här ett tag. Genom att registrera fartyget i Finland får vi in all personal i vår egen administration. Det underlättar vår rekrytering som vi då kan sköta utan mellanhänder, säger Boijer-Svahnström.

Enligt henne ger det också en möjlighet till rotation mellan fartygen. Personalen roterar ofta, även om varje anställd jobbar på ett specifikt fartyg.

Just nu jobbar cirka 175 personer ombord på Viking XPRS. Rederiet lediganslår alla tjänster på fartyget med några få undantag. Tjänsterna kan sökas både av den nuvarande personalen och av de anställda på rederiets övriga finskflaggade fartyg.

Under högsäsongen i somras meddelade Viking Line att det var brist på personal ombord på fartygen. Då var räddningen pensionärer som kom in och jobbade, uppger Johanna Boijer-Svahnström.

Nu är personalläget gott, enligt Boijer-Svahnström. De som jobbade på det numera sålda fartyget Amorella har placerats på rederiets andra fartyg.

Amorella som gick i trafik mellan Helsingfors och Stockholm gjorde sin sista resa mellan de två huvudstäderna i oktober. Fartygets nya ägare är Corsica Ferries.

Just nu trafikerar Viking Line rutten mellan Helsingfors och Stockholm med bara ett fartyg, men under högsäsong nästa sommar kommer också Cinderella att sättas in på rutten.