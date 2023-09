Recension: En rockstjärna på cello – RSO:s eminenta gäst frammanade euforiska vibbar

Samtida konstmusik Radions symfoniorkester. Dirigent: Duncan Ward. Solister: Abel Selaocoe, cello och sång, Bernhard Schimpelsberger, afrikanska trummor. Mendelssohn, Pärt, Mozart, Selaocoe. Musikhuset 6.9.



Vad får man om man tar en rejäl dos sydafrikansk sångtradition och en gnutta västerländsk solokonserttradition och kryddar det med afrojazzfärgad improvisation samt Allsång på Skansen? Jo, Abel Selaocoes cellokonsert Four Spirits, som försatte den vanligtvis så reserverade Musikhuspubliken i ett snudd på euforiskt tillstånd.

Stundtals fick jag känslan av att den 31-årige sydafrikanske världsmusikern – i ordets sannaste bemärkelse – iklädde sig rockstjärnemanteln i sin otvungna kommunikation med sin publik som, liksom orkestern, i småtrendigt immersiv anda fick dra sin beskärda del av det vokala lasset. Något bägge parter, av allt att döma, skötte med förtjusning.

Det halvtimmen långa stycket består av fyra avsnitt, som kunde betecknas som en av det kulturella samfundet, det nuvarande och det förutvarande, genomsyrad livsresa. Den typiskt västerländska individualistiska solokonsertsynen får här ge vika för en kollektivism, som tar sig konkreta uttryck i bland annat en fruktbar växelverkan mellan Selaocoe och superbe Bernhard Schimpelsberger på afrikanska trummor samt, i förlängningen, musikerna, dirigenten och publiken.

Kreativt samspel

Ändå musiken? Kanske inte i sig direkt nyskapande, men inte desto mindre på många plan fräscht klingande och genomsyrad av Selaocoes musikaliska arv, där det improviserade smälter samman i en sömlös symbios med det på västerländskt vis noterade. Där cellon och det vokala uttrycket representerar två sidor av samma mynt och den rytmiskt obändiga livskraften accentueras av Schimpelsbergers spontant kreativa samspel med resten av kollektivet.

Traditionalisten kan förstås invända att det inte handlar om en egentlig cellokonsert – vilket är sant, cellon är blott ett av flera katalysatoriska språkrör för de djupa emotionella underströmmarna – medan cynikern kunde peka på en inte helt icke-kommersiell trendighet i själva upplägget. Även den mest förhärdade cyniker torde dock ha fått sig en tankeställare i och med slutets universellt gränsöverskridande hymn till gemenskap och syskonskap (We are one), där man gärna hade sett åtminstone halva riksdagen sjunga med.

Litet störde det väl att inte få någon information om den på diverse lokala språk sjungna texten samt att orkestratörens, namnkunnige Benjamin Woodgates, roll i helheten i det närmaste förbigicks. Ett känslomässigt stimulerande, tankeväckande och på många plan nyttigt utmanande stycke handlade det hur som helst om och, ifall någon undrar: jo, Selaocoe kan faktiskt spela cello ”på riktigt”. Jag ser fram emot att vid nästa Musikhusbesök få höra Dvořák, Elgar eller, varför inte, Lutoslawski.

Mödolös kommunikation

Aftonens dirigent Duncan Ward hoppade med kort varsel in i stället för Olari Elts och var ett naturligt val med tanke på att han gjorde Selaocoekonserten i juli i Amsterdam – uruppförandet i Glasgow i mars dirigerades för övrigt av Taavi Oramo – och att hans RSO-debut 2019 föll i god jord.

34-årige Ward, som även kan titulera sig tonsättare, är en intressant typ som tycks finna sig tillrätta i de flesta estetiska miljöer. Det ursprungligen utannonserade framförandet av Valentin Silvestrovs sjunde symfoni hade förstås suttit bra i helheten, men det finns gränser för vad man förmår inhämta på några dagar och Ward skall ha en eloge för att han ändå förmådde studera in Arvo Pärts tredje symfoni.

Pärts trea (1971) är ett starkt verk, som representerar den av medeltids- och renässanspolyfoni inspirerade brytningsperioden mellan hans 60-talsmodernism och den på 70-talet etablerade karakteristiska tintinnabulistilen. Wards tolkning föreföll nog så vederhäftig och kommunikationen med RSO-musikerna mödolös.

Vardera konserthelheten inleddes med en uvertyr och Mendelssohns Die schöne Melusine, snärtigt förverkligad av Ward och hans alerta musiker, fick optimal uppbackning av Mozarts Trollflöjten-uvertyr, om något tidlös och universell musik. Den positiv energi utstrålande Ward lockade här, liksom konserten igenom, ett frejdigt och inspirerat musicerande från orkesterleden. Kan vi hoppas på ett snart återbesök, måhända rentav med egen musik på programmet?