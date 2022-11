Det gamla och det goda tilltalar Knucklebone Oscar: ”Det är roligt att skilja sig från mängden”

Vi träffar Knucklebone Oscar i ett gammalt och kallt funkishus utanför Helsingfors centrum. Det är ett hus som utnyttjas flitigt av representanter för olika marginella kulturer och här ordnas fester och konserter ibland. Huset är fyllt med gamla prylar, vilket tilltalar Oscar.

– Jag är en stor vän av vintage och jag samlar på gamla gitarrer. Jag har nästan 50 gitarrer i min samling. För mig är det viktigt att sticka ut, men det är inget självändamål. Eftersom musikkulturen är på väg att strömlinjeformas och så tycker jag att det är roligt att kunna skilja sig från mängden. Det estetiska spelar en lika stor roll för mig. För mig är stilen, klädseln och instrumenten lika viktiga som musiken, säger Oscar.

Knucklebone Oscar har i snart 30 år underhållit publiken med sin fartfyllda, råa musik som är influerad av rock, blues, soul och punk. Det går häftigt till på spelningarna när Oscar studsar omkring på scen och bjuder på akrobatik bland publiken.

Utöver musiken har han också varit engagerad i olika audiovisuella projekt, jobbat inom spelbranschen och undervisat vid tidigare tekniska högskolan som numera är Aalto-universitetet.

– Det var i armén som jag hittade mina första kompisar att spela med. Det var efter att jag hade skrivit studenten från franska skolan i Helsingfors 1992. Det första bandet hette Knucklebone Oscar & His Hitmen och den första spelningen gjorde vi 1993. Tidpunkten var ganska läglig för marginell musik som hade djupa rötter i bluesen, punken och rocken. Och framför allt när det gäller spelningar. Det fanns gott om små klubbar i huvudstadsregionen, man köpte skivor och folk besökte spelningar. Det var efter de första konserterna som jag också tecknade mitt första skivkontrakt.

Knucklebone Oscar har med olika sammansättningar varit aktiv i huvudstadsregionens musikliv i snart 30 år.

Oscar påpekar att han på 90-talet kunde göra två veckor långa turnéer i Lappland, något som i dagens musikvärld är förunnat bara de artister som toppar listorna.

– Det finns en pyramid med få artister i toppen som delar på en stor del av kakan. Musiken har blivit mer knapp och mångfalden har uteblivit i utbudet i radio och tv. Förr fanns det fler vilda idéer och musikaliska utsvävningar som jag saknar i dag. Visst har vi till exempel en subkultur för elektronisk musik som lever och mår bra, men gitarrocken och retromusiken som tilltalar mig har hamnat lite på efterkälken. Men å andra sidan går allt i cykler – också när det gäller musiken. Och det uppstår alltid överraskningar i musikvärlden när man minst anar det.

Knucklebone Oscar Heter på riktigt Oskari Martimo. Ålder: 49. Fyller 50 den 14.11. Familj: En 11-årig son. Bor i: Kottby. Musikaliska förebilder: Buddy Guy, Hurriganes, James Brown, Jacques Brel, Olavi Virta, Ike & Tina Turner och många fler. Hobbyn: Att samla på gamla gitarrer och förstärkare, fotografering och

längdåkning. Äter gärna: Pizza från Neapel, kräftor och rostbiff. Dricker gärna: Prosecco. Vill resa till: Tokyo. Aktuell med: Knucklebone Oscars jubileumskonsert den 25.11 på On The Rocks i Helsingfors. På scen också Tuomari Nurmio, Marjo Leinonen, Eero Raittinen med flera.

För att kunna göra den musik som Knucklebone Oscar gillar så har det också krävts att han haft andra sysslor vid sidan om för att trygga det ekonomiska.

– Jag har inte behövt sälja mig själv på bekostnad av min konstnärliga integritet. Jag har alltid haft kontroll över mitt musicerande och haft en vision om vart jag vill. Det finns för många exempel på artister som inte har friheten att välja var de uppträder och på vilka villkor. I den situationen vill jag inte hamna.

Konsert i Kina

Knucklebone Oscar har med olika sammansättningar också gjort flera spelningar utanför vårt lands gränser. Framför allt har han gjort flera spelningar runt om i Europa och i Kina.

– Vi gjorde en spelning i kinesiska Harbin där förstärkarna var avsedda för att sjunga karaoke. Återgivningen var helt usel och på plats fanns kanske 15 000 åskådare. Det var en enorm scen och publiken var helt i extas och ville röra oss. Det var en extrem upplevelse. Vi spelade också på världsutställningen i Shanghai på den finländska paviljongen. Då tänkte jag nog att det är ganska häftigt att de finländska skattebetalarna står för den här konserten.

Knucklebone Oscar är en artist som gillar gamla prylar. På hans konserter är det viktigt att det finns något att uppleva utöver musiken.

Knucklebone Oscar är i höst aktuell med sin jubileumskonsert, men den senaste tiden har han också varit på tapeten med sitt samarbete med Tuomari Nurmio. I början av september utkom albumet Believe It Or Not.

– Vi träffades i L 3-magasinet på Busholmen i en vintageaffär som säljer jukeboxar. De som äger butiken föreslog att jag och Nurmio skulle spela in en singel med svart gospelmusik. Intresset för genren förenar mig och Nurmio. Projektet växte hela tiden och blev till slut ett album, som blev färdigt långt senare än planerat. Mycket beroende på coronapandemin. Det var ett fint samarbete, men det är fråga om ett spin off-projekt. Det finns inga planer på att göra något mer i det här skedet. Kanske vi ännu planerar att göra några spelningar tillsammans, säger Knucklebone Oscar.