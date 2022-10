Ny dramafestival hyllar konst med låg budget

Man ska inte oroa sig för mycket över vad man får lov eller ekonomiskt stöd att göra som ung och grön dramatiker i Svenskfinland, utan i stället satsa på det man har.

Det är visionen hos skrivargruppen Mim – Nya dramatiker som har premiär för nya dramafestivalen We write for you söndagen den 23 oktober på Luckan i Helsingfors.

Under gratisfestivalen framförs kortpjäser skrivna av Mims för närvarande åtta medlemmar, som träffas en till två gånger per månad för att lära sig skriva dramatik och få sina pjäser framförda.

Under tidigare år har Mim – som främst riktar sig till oerfarna skribenter mellan 18–25 år – ordnat enstaka föreställningstillfällen, men i år ville man slå på stort med en festival.

– Vi ville också ordna panelsamtal och diskussioner om det vi är intresserade av, alltså dramatik och hur man kan få möjlighet att sätta upp sina pjäser, säger Sebastian Hornborg, producent för Mim – Nya dramatiker, om tanken bakom satsningen.

Sebastian Hornborg som är producent för Mim – Nya dramatiker jobbar även på Klockriketeatern.

”Stora pjäser med små resurser”

Under festivalen kommer den prisbelönta brittiska dramatikern Bryony Lavery samtala med Mims verksamhetsledare Julian Garner, känd för sitt mångåriga arbete med ungdomsteater i Svenskfinland.

Temat för diskussionen är hur man skriver ”stora pjäser med små resurser” samt alternativa sätt att producera pjäser av nya dramatiker.

Det finns olika sätt att göra det, konstaterar Hornborg. Mims idé är att hålla verksamheten så simpel som möjligt. Efter att man hittat människor som tycker om att skriva gäller det att hitta hugade skådespelare och andra i arbetsgruppen som kan göra det möjligt – med ytterst små resurser. Hornborg jämför verksamheten med att starta ett band.

– Det viktigaste är att man vågar börja dela sin konst med varandra!

Spelar med manus i hand

Sju kortpjäser mellan 5–10 minuter kommer framföras under festivalen, alla regisserade av Garner. Pjäserna har skrivits fram sedan våren i år, och tillställningen avslutas med en visning av Hornborgs pjäs Låt det brinna som han jobbat med i över ett års tid. Den är aningen längre med sina 40 minuter.

På vilket sätt skiljer de här pjäserna sig från det man är van att se på etablerade teaterscener?

– Utan att jämföra desto mera tänker jag att pjäserna som uppstått i vår grupp är väldigt olika från varandra. Och det finns en öppenhet och ärlighet i våra texter som man känner av, säger Hornborg.

Pjäserna under den nya dramafestivalen Cykeln (Frej Hedman). I rollerna: Larissa Barck, Erika Willebrand. Planen (Karin Westerlund). I rollerna: Lotta Stambej, Larissa Barck. Huset för hundra och en (Zacharias Hägerstrand). I rollerna: Merete Lindholm, Erika Willebrand. Starry Night (Rebecca Nordman). I rollerna: Larissa Barck, Merete Lindholm, Lotta Stambej. Stanna kvar (Sebastian Hornborg). I rollen: Rebecca Nordman. Minnas (Anna Stenberg). I rollen: Simon Häger. Låt det brinna (Sebastian Hornborg). I rollerna: Henrik Heselius, Viktor Idman, Maria Lindeman. Alla pjäser är regisserade av Julian Garner. Pjäsernas språk är svenska. Vik ut ▼

Under festivalen kommer skådespelarna, liksom tidigare år, i viss mån tillåtas spela med manus i hand. På grund av de begränsade finansiella resurserna att repetera.

– Det är intressant, för publiken har tyckt om det. Det är som att manuset inte märks efter en stund. Pjäserna är så pass fartfyllda, säger Hornborg.

Mims verksamhet drivs av bidrag från bland annat Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och Helsingfors stad.