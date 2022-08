Olycka på Legoland i södra Tyskland

Fler än 30 personer skadades i en olycka vid en bergochdal-bana i tyska Günzburg under torsdagen. Olyckan inträffade när en vagn bromsade in kraftigt och en efterföljande vagn körde in i ekipaget och for av rälsen, enligt en talesperson för polisen.

Två personer skadades allvarligt.

Olyckan inträffade på bergochdalbanan kallad Elddraken på nöjesfältet Legoland i Günzburg, väster om staden Augsburg, mellan München och Stuttgart.

Polis och räddningsmanskap fanns på plats kort efter olyckan i en stor insats, Tre helikoptrar sändes till platsen, skriver lokaltidningen Günzburger Zeitung.