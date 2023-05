Polisen grep 38 vid Elokapinas aktion mot UPM

Mielenosoittajat on poistettu UPM Kymin tehtaan liikenneväyliltä ja mielenosoitus on ohi. Operaatio sujui kaikkinensa asiallisesti. Kiinniotettuja on yhteensä 38. Heidät vapautetaan viimeistään aamupäivän aikana. Tiedotamme aiheesta lisää huomenna tiistaina. #poliisi