645 nya coronafall i Finland

Ålands corornaläge har på sistone försämrats avsevärt och incidensen där är nu högre än någon annanstans i landet.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 645 nya coronafall på lördagen. Det innebär att sammanlagt 57 052 personer i Finland bekräftats smittade sedan epidemins början.

Efter fredagens rekordhöga smittsiffror och lördagens nästintill lika höga har incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, i Finland stigit till 119,4. Motsvarande siffra under föregående 14 dagar var 92,5.

Coronaläget på Åland har ändrat avsevärt den senaste tiden. Åland står nu för landets högsta incidens, 245,3. Under senaste 14 dagar var motsvarande siffra på Åland 13,26.

Incidensen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 237,5. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 133,9 och inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är den 134,9.

Enligt fredagens uppgifter har nu 347 082 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 6,3 procent av befolkningen. 79 644 personer har fått också den andra dosen.