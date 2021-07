644 nya smittfall på onsdagen – nationella incidensen nu 92,6

Sammanlagt 104 495 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 644 nya coronafall på onsdagen. Det innebär att totalt 104 495 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 92,6. Under de föregående 14 dagarna var den 53,9.

Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 163,4. Landets lägsta incidens finns i Mellersta Österbotten, 6,5.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 110,3, i Vasa sjukvårdsdistrikt 20,6 och på Åland 26,5.

Just nu vårdas 56 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 10 intensivvård.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen förra veckans onsdag har total 978 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt institutets vaccinregister har sammanlagt 3 637 207 finländare fått den första dosen, vilket motsvarar 65,1 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 761 983 personer, det vill säga 31,6 procent av befolkningen, fått även den andra dosen.