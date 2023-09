Elva drunknade i augusti

Elva personer drunknade i augusti. Totalt har 57 personer drunknat i år, varav hela 40 under sommarmånaderna.

Det är Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund SUH som informerar om siffrorna, som för augustis del fortfarande är preliminära.

Trots de dystra siffrorna är antalet drunknade under sommaren ändå färre än under tidigare år. Under somrarna drunknar det i medeltal 65 personer i Finland, vilket betyder att årets siffror visar på en nedgång.

”Det regniga slutet på sommaren har säkert varit en delorsak till att drunkningssiffrorna gått ner”, säger SUH:s kommunikationsexpert Niko Nieminen i ett pressmeddelande.

Däremot lyfter förbundet också fram att vädret inte förklarar nedgången helt. Förbundet spekulerar i att aktiva kampanjer om säkerhet till sjöss och sjövett kan ha bidragit till trenden.

”Vi vill tro att medborgarna klarar av att bete sig mer ansvarsfullt än tidigare vid vatten.”

Enligt förbundet drunknar årligen 100–150 personer i Finland, ungefär hälften av dem under sommarmånaderna. Hälften av de som drunknar är berusade.