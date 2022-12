HBL:s julkalender lucka 13: Minns du det här konstverket?

Fyra containrar med gamla möbler, trädplankor och bråte behövdes för att skapa det här konstverket som var väl synligt under våren och sommaren.

– Där fanns allt från gamla skänkar, trasiga Ikea-sängar till en röd Artek-barnstol, minns reportern Jonas Forsbacka.

Då HBL besökte platsen höll man just på att dubbelkolla att konstverket satt som det ska, fäst med skruvar. Ingen hade dock hört av sig med rädsla att få en möbel i huvudet.

– Men många var nyfikna över vad som pågick på taket.

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 15.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 12: Villa Heikel i Grankulla.

