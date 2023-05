Stor skogsbrand i Mörskom

Släckningen av en stor skogsbrand på närmare 37 hektar i Kankböle i Mörskom har pågått hela natten.

Räddningsverket fick larm om skogsbranden på måndag eftermiddag. Enligt nuvarande information har skogsbranden troligen fått sin början från en skogsmaskin som arbetade vid ett skogshygge.

”Skogsbranden är sannolikt den största under hela det regionala räddningsväsendets verksamhetstid, det vill säga 20 år”, skriver Räddningsverket i ett pressmeddelande.

Området ligger i närheten av Punderbackavägen. Branden utgör inget hot för befolkningen, eftersom det inte finns bosättning i närheten.

Som mest har runt 30 enheter från räddningsverken i Östra Nyland, Mellersta Nyland och Päijänne-Tavastland samt områdets avtalsbrandkårer. Även helikoptrar från Försvarsmakterna och Gränsbevakningen har deltagit i uppdraget.

Under natten har fem varit på plats, samt en tung släckningsenhet med specialisering på skogsbränder.

Fokusen har under natten varit på att hålla brandområdet under kontroll. Sent på måndagskvällen skrev Räddningsverket att branden för tillfället inte sprids och att det aktiva släckningsarbetet fortsätter i gryningen på tisdag.

Räddningsverket i Östra Nyland skriver på Twitter att de informerar på morgonen om läget inte förändras avsevärt.

Invånarna i närområdena uppmanas att följa med räddningsverkets kommunikation.

Artikeln uppdateras.