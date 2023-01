Bokrecension: Lankesisk antikrigsroman med inslag av deckare och homoerotik

Shehan Karunatilakas Bookerprisvinnande roman The Seven Moons of Maali Almeida är ett imponerande bygge om allt från Sri Lankas blodiga historia till erotiska eskapader och livet efter detta. Trots många förtjänster riskerar den drunkna i sitt koncept, skriver Adrian Perera.

Shehan Karunatilakas roman "The Seven Moons of Maali Almeida" vann Bookerpriset 2022. Romanen handlar om en död fotograf i Sri Lanka som har sju dagar på sig att välja sitt fortsatta öde.