Antman Finlands hjälte igen

Teemu Pukki hade ett vasst avslut som Igor Sjatski med nöd och näppe kunde tippa ut till hörna. Och Oliver Antman var någon centimeter från ett riktigt konstmål men bollen var på basis av reprisbilderna på fel sida om kortlinjen.

Annars hade Finland förtvivlat svårt att skapa något före paus. Hörnorna rann ut i sanden och på det hårda och våta konstgräset tappade Finland för mycket boll. Ett par gånger osade det katt men hemmalagets avslut höll inte klassen. Det fanns en rejäl portion av kaos och misstag över första halvlek.

Finland ställde upp med en väntad startelva: Lukas Hradecky, Nikolai Alho, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov, Richard Jensen, Oliver Antman, Rasmus Schüller, Kaan Kairinen, Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo.

Enda lilla skrällen var att Exeterspelaren Niskanen tog plats som offensiv ytterback. Jere Uronen var uppenbarligen inte alldeles hundraprocentig. Niskanen var som vanligt energisk men inte särskilt produktiv. Några tämligen onödiga fouls drar ner på betyget.

Pukki hade ett bra avslut men såg i övrigt lite seg ut. Skyttekungen var inte riktigt vän med bollen. Joel Pohjanpalo lever av bollar in i straffområdet. Nu uteblev de kvalitativa bollarna och Venedigproffset var rätt osynlig före paus.

I andra halvlek fortsatte Antman att riva upp luckor och skapa oreda i hemmalaget försvar. En rush gav Rasmus Schüller ett kanonläge att dra på för allt vad Djurgården håller. Träffen var ren och skottet hårt men gick dessvärre rakt på Sjatskij som med en patenterad volleybollräddning kunde styra ut bollen.

Men kaosstämpeln över matchen fanns kvar. Många avbrott och mycket tjongande på måfå med okänd mottagare.

I ett skede såg det ut som att, ett för dagen rätt blekt Kazakstan, skulle få i gång sitt spel men så kom Finland i ett anfall där inbytte Benjamin Källman med en perfekt genomstickare hittade Antman som säkert placerade in 0–1. Källman var en enorm energispruta då han kom in i stället för den rätt bleka Pukki. Och Antmans askungesaga i landslaget blir bara längre. Totalt given i startelvan numera.

1–0 till Finland betyder att laget tar ännu ett kliv mot EM-slutspelet i Tyskland på sommaren. Danmark väntar på söndag hemma på Olympiastadion. Ett Stadion som varit utsålt i ett par månader.