620 nya coronafall i Finland

Coronaläget på Åland har försämrats avsevärt och incidensen där närmar sig nu 300. För hela Finlands del är coronaincidensen 123,7.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 620 nya coronafall på söndagen. Det innebär att sammanlagt 57 672 personer i landet testats positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är nu 123,7. Motsvarande siffra under föregående 14 dygn var 91,1.

Coronaläget på Åland har ändrat avsevärt den senaste tiden. Åland står nu för landets högsta incidens, 291,8. Under föregående 14 dagar var motsvarande siffra på Åland 9,95. Incidensen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 244,3. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 125,6 och inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är den 142,3.

Institutet uppdaterade antalet coronarelaterade dödsfall och antalet coronapatienter på landets sjukhus senast i fredags. Då var Finlands coronarelaterade dödssiffra 742. Sammanlagt 210 personer vårdades på sjukhus på grund av covid-19. Av dem behövde 38 intensivvård.

Enligt lördagens uppgifter har 361 744 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 6,5 procent av befolkningen. 80 845 personer har fått också den andra dosen.