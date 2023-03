Anna Rotkirch: Att gifta sig och hållas gift är det bästa receptet för en lycklig och frisk ålderdom

Gift dig och hålls gift!, uppmanar en klatschig rubrik. Rådet riktas i synnerhet till kvinnor och ges av den unga brittiska journalisten Louise Perry. Perrys bok The case against the sexual revolution, som utkom i höstas, är en nydanande syntes av 1970-talsfeminism och 2000-tals evolutionspsykologi. Hon gläds över de enorma framsteg som gjorts då det gäller mänskliga och sexuella rättigheter, i synnerhet för kvinnor och olika minoriteter. Men hon utmanar djärvt den rådande synen där sex kommersialiserats och banaliserats. Till exempel vill de allra flesta helst av oss ha sex inom en meningsfull mänsklig relation. Det kallas numera att vara ”demisexuell” i sexualliberala kretsar – som om en så pass utbredd och naturlig mänsklig tendens vore bara en i raden av ett otal lika möjliga.

Stabila parförhållanden passar de flesta, i synnerhet mammor och barn, betonar Perry. Monogami är inte längre en förtryckande institution, utan den form för samlevnad som de flesta önskar sig och samhället mår gott av. Visst har den nuvarande experimentella friheten sina poäng, men har vi möjligen förlorat mera än vi vunnit, undrar Perry provocerande. En lika ironisk som oväntad följd av den sexuella revolutionen är ju att människor har sex mindre ofta.

Perrys bok ligger i tiden med andra titlar som The end of love, Bad sex, och Rethinking sex. Men där de yngre våndas och söker lever många i de äldre generationerna sälla tider. Aldrig tidigare har äktenskapen hållit så länge som nu. Under efterkrigstiden vigdes många par i unga år och flera av dem har nu nått hög ålder, fortfarande hand i hand. Mina egna föräldrar firar diamantbröllop i vår. Kommande generationer når knappast upp till samma, vi har gift oss senare och skiljt oss oftare.