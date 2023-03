Nya protester och strejker i Israel mot omstritt lagförslag – pausas nu av regeringen

Den israeliska regeringen, med premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen, vill göra om rättssystemet vilket har lett till omfattande demonstrationer i landet. Protester med tiotusentals deltagare har hållits varje lördag i tre månaders tid.

På måndagskvällen kom beskedet att den omstridda lagen skjuts upp till senare i vår, efter att strejker brutit ut på morgonen. Ett av partierna i regeringskoalitionen rapporterat detta, enligt bland annat nyhetsbyrån Reuters.

På måndagen växte kritiken mot den planerade omstridda lagen och en strejk som spred sig till många sektorer inleddes. Ledaren för landets största fackförbund Histadrut, Arnon Bar-David, manade i tv till omedelbar generalstrejk.

– Från tidpunkten då denna presskonferens tar slut stannar staten Israel, sade han.

Även universitet och högskolor meddelade att de håller stängt i protest och hamnarbetare i Haifa strejkar. Många daghem och butiker håller stängt.

”Svåra scener”

Israels president Isaac Herzog har vädjat till premiärminister Benjamin Netanyahu att omedelbart stoppa lagändringarna som minskar domstolarnas makt. Efter jättelika protester på gatorna runtom i landet twittrade Herzog på måndagsmorgonen:

”Vi har sett mycket svåra scener i kväll”, konstaterade han.

”Jag vädjar till premiärministern, medlemmarna i regeringen och medlemmarna i koalitionen”.

Herzogs ämbete har främst en ceremoniell och representativ roll, men trycket har uppenbarligen ökat dag för dag mot Netanyahu. Många både i Israel och utomlands befarar till och med att landets status som demokrati är i fara.

En kvinna protesterar mot det vida kritiserade lagförslaget utanför parlamentet i Jerusalem på måndagen.

Tusentals i protest

Från Tel Aviv kom rapporter om att tåg fylls av personer som samlas för att fortsätta protesterna under måndagen, skriver Times of Israel . Många av dem säger att deras arbetsgivare gett dem ledigt för att protestera. Vid lunchtid uppges tusentals ha inlett protester i Tel Aviv och Jerusalem.

På lördagen, då runt 200 000 personer demonstrerade mot lagen, uttalade sig försvarsminister Yoav Gallant kritiskt mot regeringens försök att ändra Högsta domstolens mandat. Han varnade då för att hela situationen äventyrar landets säkerhet.

Benjamin Netanyahu befann sig under lördagen i London, men sparkade försvarsministern när han kom hem i söndags. På beskedet följde gatuprotester i flera israeliska städer och även utanför Netanyahus bostad under söndagen och långt in på natten.

Genom att tvinga bort försvarsministern så snabbt sände Netanyahu ett kraftfullt meddelande till de partikamrater som kan vilja bromsa lagen, skriver The Jerusalem Post . Men Gallant är inte den ende ministern från Netanyahus eget parti Likud som har uttryckt att processen bör pausas.

Miki Zohar, och lägger till att premiärministern måste få stöd om han beslutar att stoppa lagen för att förhindra ”den spricka som skapats i nationen”. ”När huset står i brand frågar man inte vem som har rätt, utan man häller på vatten och räddar dem som bor där”, twittrar kultur- och idrottsminister, och lägger till att premiärministern måste få stöd om han beslutar att stoppa lagen för att förhindra ”den spricka som skapats i nationen”.

Den kontroversiella lagen innebär bland annat att parlamentet ska kunna ompröva utslag från Högsta domstolen och att politikerna ska få större inflytande över nomineringar av domare till samma domstol. Den skyddar även Netanyahu juridiskt under den rättegång där han står anklagad för korruption.