Så många har blivit ormbitna i år – tänk på detta om du blir biten

Huggormar finns runt om i hela Finland i skog och mark med bra överlevnadsmöjligheter. I södra Finland är huggormen aktiv från mars till oktober. Ormen gillar att spendera tid i solen vilket gör att vädret påverkar mängden ormbett som rings in.

– Det är speciellt vädret som avgör hur många samtal vi får in årligen. När det är varmt är både huggormar och människor mer aktiva och rör sig mer i naturen. Då är det större risk att bli biten, säger Aino Pennanen läkare vid Giftinformationscentralen.

Varje år kommer tiotals samtal om huggormsbett. De senaste tio åren har det pendlat mellan 30 och närmare 90 samtal.

– I år har vi fått in 27 stycken samtal om huggormsbett hittills, säger Aino Pennanen.

Antalet samtal hänger inte helt och hållet samman med antalet huggormsbitna per år. Detta beror på att den bitne ofta ringer till 112 eller själv åker in till akuten om personen vet säkert att den blivit biten av en huggorm eller börjat uppleva symptom på förgiftning. Uppskattningar på antal bett per år ligger mellan 50 och 150.

Gör så här vid bett

Vid ett huggormsbett får man små bitsår, blånad, stigande smärta och svullnad. Når giftet blodomloppet börjar även andra symptom uppträda som exempelvis illamående, svaghet, kräkningar och magsmärtor.

I vissa fall rör det sig om ett ”torrbett” där ormen har huggit men inte sprutat in gift, men man ska inte utgå från att bettet var utan gift utan söka läkarvård så snart som bara möjligt, berättar Pennanen.

– Låt såret från bettet vara i fred och håll den bitna kroppsdelen stilla. Försök inte att gnida, skära eller kyla såret eller för den delen att försöka suga ut giftet, säger Aino Pennanen vid Giftinformationscentralen.