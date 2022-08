Misshandel, smutsig massuppfödning, vanvård till döds – HBL har granskat nyländska djurskyddsbrott

Polisen i Östra Nyland utreder sedan början av sommaren en omfattande smugglingshärva där man misstänker en 28-årig man och en 18-årig kvinna i Vanda för att ha hämtat in allvarligt sjuka och alldeles för små kattungar i försäljningssyfte. De yngsta ungarna har bara varit kring tre veckor gamla och flera av dem var i så dåligt skick att de måste avlivas.

Det handlar om ett tjugotal ungar, varav ungefär tio hade sålts vidare med falska papper innan polisen ingrep.

Kattungarna har enligt HBL:s uppgifter hämtats till Finland från Estland, men det är fortfarande oklart om det är deras ursprungsland. Förundersökningsledaren Paavo Ritari säger ändå att flera av ungarna haft smittsamma sjukdomar som potentiellt kan vara farliga för både andra djur och människor.