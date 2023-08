Fabian Londen vandrar mellan Åbo till Helsingfors för att hjälpa Ukraina

Med stadiga steg går Fabian Londen, 21, mot Ukrainas ambassad på Brändö i Helsingfors. Han har ynka åtta kilometer kvar av det 223 kilometer långa vandringen då HBL träffar honom utanför redaktionen på lördag eftermiddag.

– Fötterna mår förvånansvärt bra, konstaterar Londen.

Londen har vandrat en del då han varit scout, men i betydligt mindre omfattning.

Den 6 augusti startade Londen den långa vandringen från Åbo hamn till Ukrainas ambassad och har under veckan vandrat i medeltal 32 kilometer. Målet med vandringen är att samla in pengar till de krigsdrabbade människorna i Ukraina.

– Jag avslutar vandringen vid Ukrainas ambassad där jag har träff med ambassadören.

Fabian Londen har gått mellan Åbo och Helsingfors för att samla in pengar till Ukraina.

Över 20 000 euro insamlat

Målet med vandringen var att samla in 20 000 euro och under sista etappen av vandringen har knappa 24 000 euro samlats in via det finlandssvenska projektet Karavanen Ukraina, som Londens pappa Magnus Londen grundat.

– Jag hoppas att andra även blir engagerade och hittar på sina egna sätt för att stödja Ukraina. Det räcker att donera pengar, men man kan också hitta på något kreativt projekt.

Under veckan har vädret varit omväxlande.

– På fredag och lördag har det varit soligt och fint, men tidigare under veckan var det ganska mycket regn. Den andra vandringsdagen var hemsk då det var 30 grader varmt och gassande sol. Under tisdagen var det storm och blåsigt, så jag har varit med om allt utan snöstorm.