Nina Nyman: Genusvetenskap är så spännande för det är en kritisk vetenskap där det mesta ännu står på spel

I höst har jag vikarierat som universitetslärare i genusvetenskap. Till jobbet hör att dra introduktionskursen i genusvetenskap, som under flera år blivit mer och mer populär. Min egen utbildningsbakgrund är i just genusvetenskap, eller kvinnovetenskap som det hette då, så att dra en introduktionskurs borde inte ha varit ett alltför svårt uppdrag. Jag borde veta vad vetenskapen går ut på. Men ändå, när en studerande ställde den naturliga frågan ”vad är genusvetenskap?” fann jag mig själv tveka över svaret. Jag gjorde som man gör som föreläsare och sa ”det där är en bra fråga, vi ska återkomma till den under kursen”. Vilket vi också, till mitt försvar, faktiskt gjorde.

