Skivrecension: ”Den gränslöse Bach i innovativ nytappning”

Klassisk musik Johan Ullén: Infinite Bach – Bach recomposed. Christian Svarfvar, violin. London Philharmonic Orchestra. (Rubicon)

Johan Ullén (f. 1972) har med åren stigit fram som något av en vår tids Stravinsky i så motto att han på innovativa sätt nyttjar äldre material som stoff för vissa av sina kompositioner. I The accidental triumphs of Pulcinella, prince of everything parafraserar han exempelvis Stravinskys balett Pulcinella, ett hundra år gammalt verk som i sin tur är en parafras på närapå tvåhundra år äldre musik.

Parafrasörens konst är inte lätt men Ullén tycks ha en speciell känsla för den och i den nu skivutkomna Infinite Bach: Bach recomposed, skriven 2014 på initiativ av Christian Svarfvar och försedd med undertiteln Konsert för violin, stråkorkester, cembalo och klaviatur, rör han sig som fisken i vattnet.

Max Richters firade adaption av Vivaldis Årstiderna har fungerat som inspirationskälla, men Ullén går sina egna barocka vägar. Som material använder han Bachs konserter för violin och orkester (a-moll & E-dur) samt de från cembalokonserterna BWV 1052 och BWV 1056 rekonstruerade violinkonserterna (d-moll & g-moll), som enligt vissa bedömare ursprungligen komponerades för violin även om 1052 kan ha varit skriven för orgel och 1056 för oboe.

Ullén har enligt egen utsago ”använt delar av originalet, loopat, vänt och vridit, lagt till harmonik och tagit bort. Ibland är det så litet som 24 takter som fått stå som fundament för en hel sats, ibland börjar det i Bachs original för att sedan fly ut ur det, stundom börjar musiken med en lång startsträcka i flykten för att slutligen landa tryggt hemma hos Bach.”

Han behandlar sitt material med lika delar respekt och nyskapande fantasi och liksom Richter kryddar han anrättningen med bland annat populärmusikalisk estetik och minimalism, dock alltid med ena foten kvar i originalet. Får man då göra så här, kanske någon frågar sig?

Javisst får man det. På Bachs tid existerade ingen upphovsrätt. Tonsättarna lånade friskt av varandra och sig själva och Bach var något av en expert på att såväl adaptera sina kollegers musik som att återanvända sin egen musik i de mest skilda sammanhang. Ullén gör här med andra ord ”en Bach” och det inom ramen för en högst konstruktiv korsbefruktning.

Guldkanten på det hela sätts av Christian Svarfvars bländade tonfagra, mångfasetterat uttrycksfulla och emotionellt inlevelsefulla spel, som inte lämnar något övrigt kvar att önska. Ensemblen ur London Philharmonic Orchestra spelar som om detta var dess primära syssla och ljudbilden är oklanderlig.