Ledare: Laurea och myndigheterna måste ta ansvar för kenyanerna

Som HBL har rapporterat har den utbildningsexport som bland annat yrkeshögskolan Laurea deltar i inte avlöpt enligt planerna.

Laurea har tillsammans med yrkeshögskolorna Metropolia och Haaga Helia år 2017 skapat bolaget EduExellence, som ägnar sig åt utbildningsexport. Bakgrunden är att yrkeshögskolornas finansiering ändrades under regeringen Katainen/Stubb (Saml) 2011-15. Under nästa regering som leddes av Juha Sipilä (C) lanserades utbildningsexporten. Det skulle vara ett sätt för yrkeshögskolorna att få inkomster och klara sig ekonomiskt. En möjlighet var att skräddarsy utbildningar för utländska marknader.



Hösten 2022 kom hundratals kenyaner till Finland för att utbilda sig i ett sådant skräddarsytt program. De flesta skulle bli sjukskötare eller fysioterapeuter. Studieplatserna har funnits i bland annat Dickursby, Borgå och Tammerfors.