Uppmärksammad genrehybrid förbryllar och fascinerar

KOMEDISERIE The rehearsal 6 delar på HBO Max (serien recenseras i sin helhet). Manus, regi och medverkan: Nathan Fielder.

Första intrycket av en av höstens seriesnackisar The rehearsal är att den bygger på en ovanligt trist och poänglös realityidé. Folk som ska göra något de aldrig tidigare gjort tränar inför det.

I första avsnittet ska en man som ljugit om sin utbildning för sina pubpolare bekänna detta för en av vännerna som är känd för sitt oberäkneliga temperament. För att förbereda sig på situationen tränar han tillsammans med en skådespelare. Och för att repetitionerna ska bli så trovärdiga som möjligt har man tillverkat en exakt kopia av puben. Tala om att göra sig stort besvär och krångla till saker i onödan, utöver detta märkliga behov att förutse en händelse in i minsta detalj.

Men det här är bara början. Mannen med lögnen visar sig bara vara ett förspel eller introduktion till seriens huvudberättelse där en kvinna leker familj för att testa hur det är att ha barn innan hon själv skaffar sig ett. ”Angela” kallas kvinnan som flyttar in i ett hus där hon på kort tid ska uppleva ett barns alla åldrar från noll till arton. Därför skickas barnskådespelare i olika åldrar in i och ut ur huset för att spela rollen som sonen ”Adam”.

Kor Skeete och Nathan Fielder i en en rekonstruerad pubmiljö där de övar inför en kommande situation.

När dessutom seriens skapare, den kanadensiska komikern Nathan Fielder, själv bokstavligen ger sig in i leken suddas gränserna mellan seriens olika verklighetsnivåer ytterligare ut.

Leker med tittaren

Nej, det är inte lätt att sammanfatta denna urspårade blandning av reality-tv, metakomedi och mockumentär på ett begripligt sätt – det ovanstående var dessutom en förenkling av handlingen. Men så är också komplexiteten ett självändamål i serien. Det är helt enkelt fråga om en serie som vill förvirra, vara invecklad och smart. Den vill att vi ska sitta med skallen full av myror och undra: vad är dokumentärt, vad är fiktivt, vad är improviserat och vad är manusbaserat?

Själv är jag tämligen säker på att The rehearsal är fiktion, konstruktion, skådespeleri – som förvisso troligen bygger på en hel del improvisation för att få till den övertygande autenticiteten. Inte minst av etiska skäl måste personerna som utges för att vara där som sig själva rimligtvis vara skådespelare. Annars är till exempel ”Angela”, som visar sig vara fanatiskt religiös, castad bara för att vi ska skratta åt henne och tycka hon är en knäppskalle.

Påminner om …

Ett är säkert: det här är en serie vars främsta genretillhörighet är absurd och udda komedi. Ändå finns här också en kärna av allvar som väcker frågor kring autenticitet och äkta känslor – ett högst aktuellt ämne i en tid då så mycket handlar om kulisser och att iscensätta sig själv.

Tankarna går till en annan egensinnig serie på HBO, How to with John Wilson, som också den korsar dokumentärt med komedi på ett nyskapande sätt. Och magkänslan visar sig vara rätt: Nathan Fielder har även haft ett finger med i den serien som exekutiv producent.

Med The rehearsal har han åstadkommit en genrehybrid så originell att det inte går att dela ut annat än högsta betyg. Se detta om du vill se något du aldrig tidigare sett. Du har inte sett på maken.