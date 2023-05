Marthaförbundet tipsar: De ljuvliga trädgårdstiderna är tillbaka

Bland de första ätbara växterna i trädgården som visar sig ovanför jorden finns rabarbern och det är extra gott att få äta den första krämen med en klick grädde eller vaniljglass. Nu är det också dags att göra i ordning och förbereda för sådd och plantering för dem som vill odla ätbart i köksträdgården. Här följer tips på hur du kan skapa en odlingsplats med hjälp av pallkragar samt lite odlingstips.

Skapa en odlingsplats med hjälp av pallkragar

Pallkragar har blivit allt vanligare i våra köksträdgårdar, kanske för att de möjliggör att skapa en odlingsplats lite var som helst utan att behöva gräva. Pallkragarna finns att köpa men det går också att bygga själv. Fördelar med att odla i pallkrage är att det blir mer ergonomiskt, att jorden fortare blir varm på våren och att det kan vara lättare att hålla ogräs borta från jorden. Nackdelen är att jorden lättare blir torr, särskilt om jorden inuti enbart består av påsjord som inte bibehåller fukt särskilt bra. Genom att blanda ner organiskt material i jorden kan vi också med tiden få en mer mullhaltig jord. Bygg upp med en pallkrage för odling av växter med lågt rotsystem och dubbla pallkragar för exempelvis rotfrukter och potatis som behöver mer jorddjup. Men om jorden under är bördig räcker det med en pallkrage eftersom grönsakerna då kan söka sig neråt.

Anlägg en odling med pallkragar:

1. Placera ut pallkragar på önskad plats.

2. Bottna pallkragen med tidningar eller kartong. Det lönar sig att bottna med en väv så att jorden hålls kvar i kragen om pallkragarna placeras på berg, plattor, betong eller asfalt.

3. En pallkrage rymmer vanligen nästan 200 liter jord. Om du har tillgång till löv och växtrester eller små kvistar går det bra att bottna kragarna med det för att slippa köpa en massa jord. Blanda också ner två spadtag brunnen hästgödsel eller en säck komposterad kogödsel för att gödsla upp jorden ordentligt. Laddad biokol kan med fördel också blandas i jorden eftersom det både kan bevara fukt och sakta avge näring till jorden. Om du har tillgång till kompostjord kan en eller flera hinkar kompostjord också blandas ner. Fyll upp resten av pallkragen med jord.

4. Jämna ut jorden med en kratta, så är det färdigt för sådd och plantering.

Bladgrönt ger skörd vartefter

Det finns många olika sallatssorter att testa. Huvudsallat och isbergssallat bildar ett så kallat huvud, medan plocksallat inte gör det. Plocksallaten växer snabbt och kan sås och skördas i omgångar under hela sommaren. Huvudsallat och isbergssallat kan drivas upp till små plantor under våren och sommaren och planteras ut med jämna mellanrum under säsongen vartefter det uppstår utrymme i odlingen. Sallat trivs i mullrik jord och vill ha jämn fukt. Torka kan bidra till att sallaten får en besk smak.

Mangold är en annan bladgrönsak med mild smak som tillagas som spenat och passar exempelvis i pajer och stuvningar, späda mangoldblad är också goda i salladen. Mangold ska sås glest med ett avstånd på cirka 10 cm när jorden hunnit bli lite uppvärmd. Om den sås för tätt finns det risk att den går i blom. Jorden bör vara grundgödslad, men för att skörda hela säsongen är det bra med tilläggsgödsling, exempelvis gräsklipp runt plantorna eller gödselvatten. Skörda an efter under säsongen, bryt av de yttre bladen på mangolden eller kapa hela plantan vid skörd. Mangold tål några köldgrader och kan därför skördas in på senhösten.

Persilja, dill och koriander hör till örter som kan sås direkt i jorden utomhus, de trivs i en näringsrik jord och kan därför med fördel odlas tillsammans med andra grönsaker. Fleråriga örter som timjan, mynta och oregano planteras som färdiga plantor och trivs bättre i en jord med mindre näring och tål torka bättre.

Det går bra att förså små plantor av till exempel basilika eller sallat och plantera ut vartefter det blir utrymme i odlingen.

Odla potatis på bästa sätt

Potatis trivs bäst i soligt läge i väldränerad och fuktig jord, men den brukar ändå växa i de flesta jordar. Om potatis odlas i pallkragar behöver det vara dubbla pallkragar för att det ska finnas tillräckligt med jorddjup. Potatisen gillar inte för mycket gödsel, det kan påverka både smaken och hållbarheten, var därför sparsam med gödsling. Vattna gärna regelbundet och täck till exempel jorden runt plantorna med halm så slipper du en hel del rensande samtidigt som jorden hålls fuktigare.

Potatis odlas med sättpotatis som kan förgro innan utplantering, då bildas groddar på potatisen som ger lite försprång när den väl kommer ner i jorden. Potatisen kan sättas i jorden på våren när jorden blivit cirka 7 grader. Dra upp fåror i jorden med ett mellanrum på cirka 60 cm och plantera potatisen cirka 10 cm djupt med ett avstånd på cirka 25 cm. Täck med jord. I pallkragar som är 120 cm x 80 cm ryms 10 sättpotatisar. I början kan det vara bra att täcka med fiberväv om det utlovas frostnätter.

När blasten har växt cirka 10 cm är det dags att kupa potatisen, det vill säga fösa upp jord mot stjälkarna så att de täcks längst ner. Detta görs ytterligare en gång under sommaren för att undvika att potatisarna kommer i kontakt med solljus och blir gröna. Om det är väldigt fuktigt klimat i slutet av sommaren finns det risk för bladmögel, då får bladen bruna fläckar och vissnar. Skär av blasten och släng den i blandavfall, ej i komposten. Potatisbladmögel kan spridas till tomat, så odla inte tomat och potatis bredvid varandra.

Rabarbern kan skördas från år till år

Rabarber är flerårig. Den går enklast att odla genom att köpa en planta eller genom att ta en bit från en befintlig planta och plantera på vår eller höst. Bäst trivs den på en solig plats i trädgården. Den vill gärna ha en fuktighetshållande och väl dränerad jord, samt gödsel årligen. Före plantering kan jorden gödslas med brunnen stallgödsel. Om jorden inte är fuktighetshållande lönar det sig att marktäcka jorden runt plantan, eftersom den slukar stora mängder vatten. Marken runtom plantan kan exempelvis täckas med gräsklipp eller halm. Rabarber kan börja skördas redan tidigt i maj–juni när det blir varmare väder. På sommaren börjar den blomma och då ska blomstänglarna skäras av direkt du ser dem om du vill fortsätta skörda resten fram till juli. Därefter är det bra att låta plantan återhämta sig inför nästa säsong, för att få god skörd även då.

Rabarber innehåller en hel del oxalsyra som i stora mängder kan skada njurarna, men för en frisk person som äter rabarber då och då gör det ingen skada. Rabarberns rötter och blad ska inte ätas utan endast stjälkarna. Rabarberns stjälkar behöver ej skalas.

Läskande rabarberdricka är omtyckt av såväl stora som små.





Recept på rabarberdricka

2 l rabarber i bitar

1 citron, ekologisk

4 dl socker

2 liter kokande vatten

Gör så här:

1. Skölj rabarber och citron. Skär rabarber i bitar och citron i skivor. Placera i en rymlig kastrull.

2. Tillsätt socker och häll över kokande vatten, rör om.

3. Rör om ibland och låt stå över natten.

4. Sila saften följande dag och späd ut med vatten till lämplig smak inför servering.

5. Rabarberdrickan håller i cirka en vecka i kylskåp och kan även frysas in.

En varm rabarberkräm med kall vaniljglass är en utmärkt start på odlingssäsongen.



Recept på rabarberkräm

8 dl rabarberbitar

1 l vatten

2 dl socker

Redning

2 dl vatten

½ dl potatismjöl

Gör så här:

1. Skölj och skär rabarber i bitar. Koka rabarber, socker och vatten tills rabarbern går att vispa sönder.

2. Blanda redningen i en skål. Ta kastrullen från spisplattan. Häll redningen i en tunn stråle under omrörning.

3. Ställ tillbaka kastrullen på spisen tills du ser första bubblan. Smaka av krämen och häll upp krämen i en serveringsskål. Strö lite socker på ytan. Servera med vaniljglass, mjölk eller vispad grädde.