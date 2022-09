"Tiden då vi lever över våra tillgångar är förbi"

— Jag är tillförordnad ordförande sedan söndag kväll. HIFK fortsätter sin verksamhet och spelar säsongen ut och fortsätter också efter denna säsong, oavsett hur det går i ligan. 30 arbetstillfällen blir kvar och någon konkurs blir det inte trots att vissa hoppats på det, säger Walden.

Turerna har varit många kring HIFK också denna vinter. Idrottsligt har det gått trögt och allt talar för nedflyttning i höst. På det ekonomiska planet har vintern, våren och sommaren främst handlat om att släcka alla de bränder som orsakats under det ekonomiska misstyre som i viss mån genomsyrat HIFK:s verksamhet alltsedan återkomsten till ligan 2014.

– HIFK har levt över sina tillgångar i många år och realismen har saknats. Den tiden är nu över. HIFK kommer i fortsättningen att hålla sig till budget och inte använda pengar som inte finns, säger Walden.

HIFK Ab var konkursfärdigt i vintras och i somras. Vintern och våren klarade ligalaget tack vare Pajunens pengar och då klubben i juni offentligt gick ut med att man behöver hjälp och stöd av HIFK-gemenskapen kunde den mest akuta kassakrisen avvärjas.

– Budgeten höll inte och var underdimensionerad från första början. Något styrelsen påpekade redan i januari. Den var minst 130 000 euro i underkant. Utgifterna var de facto betydligt större. I en större bild kan vi utan att överdriva det minsta konstatera att de ekonomiska belastningarna från tidigare år var betydligt större och värre än vi fruktat. Utan Pajunens pengar och engagemang hade vi inte kunnat spela ligafotboll denna säsong, säger Walden.

Pajunen meddelade i maj att han inte har råd att fortsätta finansiera HIFK.

– Det fanns ett reellt konkurshot då men vi ville inte ge upp. Vi vände oss till HIFK-gemenskapen och vädjade om hjälp. HIFK-folket lyssnade, gick på våra matcher och hjälpte oss genom den värsta krisen.

– I juli inledde vi en finansieringsrunda under ledning av mig. Vi hittade tio-femton individer som ställer upp personligen eller via sina företag. Jag finns med i det gänget via mitt företag. Det finns ingen enskild stor mecenat utan många som ställer upp. Namnen kommer vi att offentliggöra inom en snar framtid, säger Walden.

En ny styrelse ska tillsättas i oktober och Walden säger sig vara tillgänglig. Också Pajunen kan komma att fortsätta i någon roll. Vd Jarno Salmivuori fortsätter på sin post.

– HIFK kommer att finnas kvar och fortsätta sin verksamhet. Om det sedan blir ligan eller division 1 nästa år får vi se men vi finns kvar.

Skuldsatta

Någon konsumtionsfest är inte att vänta i vinter. Walden är mån om att understryka att verksamheten i fortsättningen måste drivas med ekonomin först på agendan.

– Hur vi lyckas och vilka resurser vi har beror helt och hållet på hur viktiga vi anses vara ute bland folket. Och hur sponsorerna ser på oss. Det är avgörande saker för HIFK:s framtid. HIFK Ab är ett bolag med skulder men de är långfristiga lån där de första amorteringarna inte förfaller förrän om tidigast fem år. Så vi kommer att kunna inleda nästa säsong från ett rent bord.

Den före detta sportchefen Mika Lönnström försvann från HIFK-kontoret i april och höll semester fram till augusti då han sade upp sig. Han hade då tackat ja till ett tränarjobb i Saudiarabien.

Lönnström har senare kritiserat HIFK:s ledning för att han inte längre fick samma fria händer på spelarmarknaden som tidigare.

– Han hade samma verksamhetsbild som tidigare och stor bestämmanderätt. Vi krävde bara att han skulle hålla sig till budget och hoppades på en plats på den övre halvan i tabellen.

Tavares höll inte måttet

Lönnström var den som i december lade fram namnet Bernardo Tavares som ny tränare för HIFK. En tämligen okänd portugis med en brokig och inte alltför imponerande cv.

– Vi litade på Mika och hade ingen orsak att inte göra det. Hans kunnande i dessa frågor ligger på en helt annan nivå än hos oss i styrelsen.

Några dagar före ligastarten kom dock en verklig kalldusch då Lönnström informerade Walden och Salmivuori om att Tavares inte är sin uppgift mogen.

– Då hade Lönnström haft ett möte med kaptenerna i laget och frågat hur HIFK agerar i uppspelsfasen. Ingen i av kaptenerna kunde svara på frågan och då började alarmklockorna ringa.

Tavares stack tillbaka till Portugal med hänvisning till familjeskäl för att kort senare göra klart med en klubb i Asien.

– Det var tur för oss att han stack även om vi fick väldigt bråttom att hitta en ersättare.

Lönnström lade fram fyra namn varav två snabbt utkristalliserade sig. Den forna Inter-tränaren Fabrizio Piccareta och den före detta landslagscoachen Mixu Paatelainen.

Lönnström ville anställa Piccareta och fick grönt ljus av styrelsen under förutsättning att kontraktet måste vara precis det han presenterat för styrelsen.

– Då han följande dag ville att vi skulle skriva på kontraktet var det ett helt annat papper med helt andra villkor. Vi kunde inte gå med på det, säger Walden.

I offentligheten har det cirkulerat rykten om att Piccareta redan hade ett gällande kontrakt med HIFK som sedan revs men det dementerar Walden bestämt.

– Ingen med rätt att skriva under i HIFK:s namn hade skrivit under ett kontrakt. Om Lönnström gjort det vet jag inte men han saknade den juridiska rättigheterna att göra det. Jag har från vissa håll hört att Piccareta skulle förbereda en rättslig process för att vi brutit ett gällande kontrakt. Något case mot oss finns inte så om han vill stämma någon ska han vända sig till den enda personen som kan ha lovat honom lite för mycket och han jobbar inte längre för HIFK.

Då dealen med Piccareta gick upp i rök uppdagades det också att Lönnström egentligen inte förhandlat alls med Paatelainen.

Valet föll sedan på Paatelainen och i den vevan försvann Lönnström från HIFK-kontoret på Döbelnsgatan i centrala Helsingfors.

– Lönnström gjorde många fina saker under sina år i HIFK som vi är tacksamma för. Men de sista svängarna runt honom drar ner på helhetsbetyget.

Paatelainen har försökt vända HIFK:s kurs utan att lyckas. I finska cupen tog sig laget hela vägen till semifinal men i ligan ligger laget hopplöst sist.

– Vi kommer att kämpa in i det sista. Derbyt mot HJK på måndag är en väldigt stor match. Hur än säsongen slutar kan jag försäkra alla om att HIFK finns kvar också nästa säsong. Om det blir division 1 eller ligan återstår att se men vi ger aldrig upp, säger Walden.