Unions ordförande sågar egna fansen efter skandalen i Malmö

Malmö FF förlorade med 0–1 hemma mot Union Berlin i Europa League, men det var inte spelet på planen som var i fokus efter torsdagens match.

I fokus var i stället de sorgliga scenerna som utspelade sig på bortasektionen.

Runt tio minuter in på andra halvlek sköts en fyrverkeripjäs in från bortafansens sektion på den ena kortsidan. Pjäsen landade en bra bit in på den bortre planhalvan och följdes av flera. En fyrverkeripjäs sköts även in mot övre etaget på långsidan där Malmösupportrar satt. Även så kallade bangers – kraftiga smällare – kastades in på planen.

Tar ansvar

Matchen avbröts tillfälligt, men spelades sedan klart.

MFF:s tränare Åge Hareide var rasande efter matchen, likaså skåningarnas lagkapten Anders Christiansen som sade att han var glad att hans son stannade hemma.

Dirk Zingler, ordförande i Union Berlin, var även han upprörd efteråt.

– I dag har gränser passerats. Det accepterar jag inte. Det var några från vår sektion, och därför tar vi ansvar, det är helt klart. Vi kommer att bli bestraffade, det är också helt givet. Däremot tänker jag inte misstänka alla våra 1 200 på plats, säger Zingler till Die Stimme Berlins, enligt Sydsvenskan

Fyra misstänkta brott

Samtidigt menar Zingler att Malmös arena var underbemannad.

– Men vi kan inte skylla på dem. Vi måste själva ta ansvar, säger han.

Efter skandalen har polisen inlett en förundersökning där fyra misstänkta brott utreds. Brotten som utreds är följande: Misshandel, brott mot ordningslagen, skadegörelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.