En bra början på 2023

På den här sidan av Atlanten noterade vi indexuppgångar på 3–5 procent – faktum är att de nordiska marknaderna var relativa förlorare, trots uppgångar på 2–3 procent.

Till stor del kan de europeiska marknadernas styrka förklaras av gynnsam inflationsstatistik. Marknadsräntorna tog ett rejält kliv nedåt efter att först Tyskland och sedan Frankrike rapporterat betydligt lägre inflationstakt än väntat för december. Visserligen med stöd från temporära (?) subventioner av energipriserna, men ändå datapunkter som minskar sannolikheten för att ECB ska höja räntorna mer än väntat.

Veckans vinnare blev aktier med exponering mot konsumentefterfrågan, vilket är helt logiskt givet en minskad oro för framtida räntenivåer. På den finska marknaden tillhörde Nokian Renkaat, Puuilo, Tokmanni och Finnair de aktier som steg mest. I Sverige var H&M, Electrolux och Boozt med i toppskiktet och i Danmark gick smycketillverkaren Pandora och bryggerierna starkt.

Det återstår att se om glädjen blir beständig, men de stora uppgångarna för konsumentaktier under de första dagarna på året vittnar ändå om att förväntningarna är mycket lågt ställda inför 2023.

Kanske den magi som har omgivit de stora teknologidrakarna under de senaste åren är på väg att försvinna? Eller är det bara en tillfällig paus.

Internationellt ser vi liknande rörelser med konsumentaktier i toppen och teknologi i botten. Som jag nämnde ovan är det USA som sticker ut på den negativa sidan, med relativt stora nedgångar för indextunga bolag som Tesla (–12 procent hittills i år) och Microsoft (–6 procent).

Även Apple, Amazon och Google har sjunkit något. Kanske den magi som har omgivit de stora teknologidrakarna under de senaste åren är på väg att försvinna? Eller är det bara en tillfällig paus – trots allt har Tesla stigit med hela 270 procent under de senaste tre åren och Microsoft med 47 procent, samtidigt som S&P 500 ”bara” mäktat med en uppgång på 23 procent under samma period.

Min bedömning är att teknologijättarna får svårt att lyfta så länge vi ser stigande marknadsräntor i USA framför oss. Visserligen har värderingarna sjunkit rejält – P/E-talen är inte längre 30–40x, utan snarare 16–21x för de fem stora bolagen, men det är fortfarande inte direkt billigt givet osäkerheten kring konjunkturen och vinsterna. Men den dag Federal Reserve byter fot, vilket kanske kommer att ske relativt snart (våra indikatorer tyder på att inflationen i USA kommer att närma sig 2 procent redan under hösten) är det nog dags att ge dem en ny chans i portföljen!

Kortsiktigt skulle det förvåna mig om det starka momentum vi sett under årets första handelsdagar kan hålla i sig mycket längre. Dels tror jag att konjunkturdata från USA kommer att fortsätta att visa styrka, vilket i nuläget är negativt för marknaderna i stort, dels börjar tiden för årsboksluten närma sig vilket ofta brukar skapa en del osäkerhet. Men vi har åtminstone fått en bra början på 2023, och det ska vi glädja oss åt efter fjolårets ökenvandring.