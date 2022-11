Luciakandidat 7 Wilma Grönqvist: Lucia ska skingra höst- och vintermörkret

Ålder: 22 år.

Hemort: Från Karis i Raseborg, bosatt i Helsingfors.

Familj: Mamma, pappa, styvpappa, fyra syskon, två katter, hund, fiskar, höns, tupp och kaniner.

Gör: Studerar till sjukskötare.

Musikintresse och vitsord: Wilma har spelat klarinett i nio år och sjungit i kör i tio år. Senaste musikvitsord var 9.

Sjunger helst: As I lay me down av Wictoria Johansson.

Tv-program: Friends.

Hobbyer: Dansar, spelar innebandy och sjunger.