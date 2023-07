Essä | Robin Valtiala fantiserade att han blev den fjärde Abba-medlemmen, när Björn åkte i fängelse

Det är vår, 1978. På vägen till skolan går jag förbi Medix mur där Fia och Johanna som vanligt står och leker Eurovision. ”I gonna täch yo babe” sjunger de den här morgonen. Det kan vara både ”touch” och ”teach”. ”There’s a love you can teach me”, sjunger ju Abba också.

Här finns plötsligt en gemenskap, och en stor gåta. Sångerna är ett virtuellt vuxenvärldslaboratorium. Vad av det där finns i min framtid, och vad av det vill jag försöka få att rymmas i den?

Något som är roligt med att Abba så gott som alltid sjunger på engelska är att man kan bygga upp en egen bild av vad sångerna handlar om. Fantasin får ännu en dimension att jobba med eftersom man kan ungefär vartannat ord.