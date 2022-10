Yle: Produktionsbolag stängde av deltagare i The Voice of Finland med ryskt och finländskt medborgarskap

Maria (namnet har ändrats), som flyttade från S:t Petersburg till Finland för 7 år sedan, deltog i kvalet till The Voice of Finland och avancerade vidare till själva tävlingen. I en artikel av Yle kommer det fram att(namnet har ändrats), som flyttade från S:t Petersburg till Finland för 7 år sedan, deltog i kvalet tilloch avancerade vidare till själva tävlingen.

För Marias del skulle inspelningen av The Voice of Finland fortsätta i mitten av oktober. Kvällen innan hon skulle uppträda i programmet fick hon besked per SMS att hon stängts av tävlingen. Enligt den ansvariga producenten motiverades beslutet på engelska så här:

”Deltagaren stängs av från tävlingen. The Voice of Finland är ett opolitiskt underhållningsprogram och ska förbli så. Deltagaren är medborgare i ett land som utför ett anfallskrig. Oberoende hur fläckfritt deltagaren har uppträtt så skulle diskussionen om programmet färgas politisk och det kan vi inte tillåta”.

Maria, som i år blev finländsk medborgare, berättar för Yle att hon motsätter sig ett ryskt anfallskrig och att hon efter beslutet upplevde att hon varken har ett hem i Ryssland eller Finland.

Efter att Yles ryskspråkiga nyheter kontaktade produktionsbolaget fick Maria ett erbjudande om att återvända. ITV:s vd Pete Paavolainen säger att bolaget, som förbundit sig till ett likvärdigt behandlande av tävlande, gjorde ett misstag och att man erbjudit chansen för Maria att återvända, vilket hon tackat nej till. Det har också kommit fram att en annan tävlande med dubbelt medborgarskap stängts av. Den andra deltagaren har inte gett besked om hen återvänder till tävlingen.

Paavolainen nekar till att Yles kontakt med produktionsbolaget skulle ha varit en motiverande faktor att återta beslutet. ITV uppger att man inte ger fler kommentarer om fallet. The Voice of Finland visas på Nelonen.