Mycket väsen – men fullt allvar – kring apkoppor

Det känns surrealistiskt: hade vi inte förtjänat en mental paus från globala smittor? På lördagen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt ”hälsonödläge” – organisationens allvarligaste varning – kring apkoppor. WHO är bekymrad över att sjukdomen, som vanligen förekommer på den afrikanska kontinenten, nu spridits till platser där den aldrig påträffats förut, främst i Europa. Alltså vill WHO visa sig proaktiv, i synnerhet efter att ha ådragit sig flera slevar kritik för yrvaket handlande under den första coronavintern.