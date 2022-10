Kalle Rovanperä yngsta världsmästaren någonsin hittills – upprepade Marcus Grönholms bragd

Rovanperä vann VM-deltävlingen i Nya Zeeland före Sebastian Ogier och närmaste rivalen Ott Tänak. Det innebär att Toyotaföraren har en ointaglig ledning i VM-serien, då två deltävlingar kvarstår.

– Det är en stor lättnad att vi slutligen är här efter en fin säsong. Stort tack till hela vårt team. Det var de som byggde den här raketen, säger Rovanperä enligt Yle Urheilu.

Utgångsläget inför helgen var inte lätt, eftersom Rovanperä tvingades gå ut som första förare under fredagens specialsträckor. Han höll sig dock med i tätstriden och avslutade dagen som fyra. Rovanperä var helt överlägsen under lördagen, då han drog upp en halv minuts ledning till stallkamraten Ogier. Under söndagen vann han också den avslutande specialsträckan.

Rovanperä fyllde 22 år under lördagen. Därmed blir han den yngsta världsmästaren i rally någonsin hittills. Hädangångne Colin McRae var 27 då han vann 1995.

Rovanperä är också den första finländaren som tar hem VM-titeln i rally sedan Marcus Grönholm 2002. Grönholm säkrade också titeln i Nya Zeeland den gången. Tvåa var Harri Rovanperä, Kalle Rovanperäs pappa, uppger MTV3. Sedan dess har nio finländare vunnit VM-silver, men ingen har vunnit VM-titeln förrän Rovanperä 2022.