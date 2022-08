Norska Sigrid glad över sitt hemlands musikliv: "Det finns många lysande artister i Norge"

Sigrid Solbakk Raabe, bättre känd under artistnamnet Sigrid, har seglat upp som ett av popvärldens mest intressanta namn. I våras gav den 25-åriga norska popstjärnan från Ålesund ut sitt andra album How Let Go. Ett album som är fyllt med slagkraftiga och melodiösa poplåtar. Nyligen gjorde hon sitt andra besök i Finland då hon uppträdde på Flow och charmade publiken med sin positiva inställning.

– Jag gillar att göra festivalspelningar där man gör något extra av festivalen som till exempel på Flow. På en festival gäller det alltid att ta emot en utmaning som är en annan än på en klubb. Och så är det alltid en fin möjlighet att få uppleva andra artister efter att man själv har slutfört sin egen konsert, säger Sigrid när HBL träffar henne på Flowfestivalen.

Sigrid fotades i Wales på taket av en gammal BMW.

Sigrid är en artist som väcker uppmärksamhet. På konvolutet är hon fotograferad när hon står på taket på en gammal BMW.

– Idén var att vi skulle använda en gammal bil. Bilden är tagen i Wales. Bilen symboliserar att resa och gå vidare med saker i livet. Min musik är ganska framåtdriven och har ett högt tempo, även om jag utanför musiken väljer att ta det lugnt.

Sigrids tre favoritalbum Coldplay: A rush of blood to the head "Coldplay har följt mig genom hela min uppväxt och har haft en stor betydelse för mitt låtskrivande" Joni Mitchell: Blue "Joni Mitchell är en unik sångare vad beträffar sång och låtskrivande. En artist jag beundrar stort" Grimes: Visions "Grimes var första artisten för mig som kunde kombinera det vackra med det aggressiva. Fin och djuplodande musik"

2019 gav Sigrid ut sitt debutalbum Sucker Punch som gick direkt in på fjärde plats på den brittiska albumlistan. Och efter det har hon uppträtt bland annat i Roskilde, Glastonbury och på Wembley i London. Sigrid hade planer på att studera till jurist, men hon valde i stället musiken. Något hon inte ångrar.

– Det är många tillfälligheter som lagt grunden till där jag är nu i min karriär. Jag har haft mycket hjälp på vägen av bland annat min bästa kompis bror när det gäller ackompanjemang. Och jag älskar att skriva och komponera låtar.

Under 2000-talet har Norge framstått som det nordiska land med de intressantaste internationella namnen inom popen och rocken. Givetvis är namn som Röyksopp, Kings of Convenience och Honningbarna namn som förknippas med Norge, men Sigrid lyfter också fram brittiska-norska dj:n Alan Walker och hans insatser.

– Det har gjorts stora satsaningar på yngre förmågor som ges möjlighet att uppträda, det ordnas fler festivaler och band och artister lyfts upp i medierna. Som en vän av festivaler är jag speciellt glad över att det finns så många små och stora festivaler i Norge. Några namn som jag vill nämna är Skaar från ön Stord samt hiphopgruppen Karpe från Oslo. Men det finns också många fler. Norge har ett gott rykte som ett musikland och det är jag glad över.

Det har gjorts stora satsaningar på yngre förmågor som ges möjlighet att uppträda, det ordnas fler festivaler och band och artister lyfts upp i medierna. Som en vän av festivaler är jag speciellt glad över att det finns så många små och stora festivaler i Norge. Sigrid

Sigrid gav i våras ut sitt senaste album. Någon tidtabell för en uppföljare finns inte.

– Vi konsumerar musik, film och tv alldeles för snabbt och det gäller även mig. Jag syndar också med att strirra på min smarttelefon för mycket. Jag motsätter mig lite tanken på att jag borde vara så snabb med att skriva nya låtar. Det får ta den tid det tar och så ser vi när det blir aktuellt med nytt material i framtiden, säger Sigrid.