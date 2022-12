Finsk schlager toppar Honkonens spellista

Liksom tidigare år började Spotify-användare dela sina topplistor på onsdagskvällen över låtar och artister som de lyssnat mest på under året som gått.

På sociala medier har ”traditionen” lett till diskussioner om varför många vill dela med sig av sin favoritmusik: för att skryta med sin kreddiga musiksmak, eller visa upp en del av sin identitet?

Oavsett vilket har ”Spotify Wrapped” blivit ett etablerat PR-trick under de senaste åren, som får appens användare att göra gratis reklam för företaget, samtidigt som funktionen kan ses som ett exempel på hur mycket data Spotify samlar in om sina användare.

HBL ringde upp Finlands vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen (C) som delade med sig av sin topplista från 2022.

Petri Honkonen i riksdagen i mitten av oktober.

Upptäckte favoritartist på Ruisrock

Honkonen lyssnade sammanlagt 4 303 minuter på musik på Spotify under året, vilket appen menar är cirka 40 procent mer än andra finländska lyssnare gjorde. Till Honkonens favoritgenrer hörde iskelmä (schlager), europop och finländsk rock, vilket passar in på hur centerpartisten själv beskriver sin musiksmak.

– Jag lyssnar på många olika genrer, och lyssnandet varierar rätt mycket när jag hittar nya artister, säger Honkonen som tillägger att iskelmä och pop är genrer han lyssnat på hela livet.

I somras såg han den finländska indiepop-artisten Litku Klemettis spelning under Ruisrock-festivalen. Hon är också artisten som Honkonen lyssnade mest på, på Spotify i år. Sammanlagt 504 minuter lyssnade han på artisten från Kuhmo.

– Jag tycker mycket om hennes musik eftersom hon hämtar influenser från finsk pop och iskelmä från 1980- och 1990-talet, säger Honkonen.

De övriga artisterna på ministerns topp fem-lista är rockbandet Neljä Ruusua, schlagerbandet Taikakuu, ABBA och DJ Oku Luukkainen.

Av den sistnämnda artisten lyssnade Honkonen särskilt många gånger på eurodance-låten YsäriBoi.

– Jag lyssnar oftast på musik när jag går till gymmet, och då blir det ofta europop eller eurodance, musik som har lite högre tempo.

Taikakuus låt Saanko luvan var låten som Honkonen lyssnade mest på i år, framför Litku Klemettis Tour de France.

Världens mest spelade låtar

Enligt Spotifys globala topplista för 2022 spelades Bad Bunnys och Chencho Corleones låt Me Porto Bonito, Taylor Swifts Anti-Hero samt The Weekends låt Out of time mest av sina användare under året som gått.

Högt på topplistan finns också, inte helt oväntat, artister som Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Eminem och Kanye West.

Även om centerpartisten Honkonen lyssnat en hel del på musik under året, berättar han att han inte taggat till med musik i lurarna inför de stormiga förhandlingar som pågår inom regeringen för tillfället.

– När jag ska gå in i ett tufft möte är det bäst med tystnad, säger Honkonen och skrattar till.