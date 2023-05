Brosnan ber om en Mamma Mia 3

Pierce Brosnan säger sig vara redo att hoppa på nästa "Mamma Mia"-film, som han innerligt hoppas blir av. Inte minst för att få återförenas med Meryl Streep, skriver Skådespelarensäger sig vara redo att hoppa på nästa "Mamma Mia"-film, som han innerligt hoppas blir av. Inte minst för att få återförenas med, skriver E News

Det var under en intervju inför Brosnans egen konstutställning i Los Angeles som samtalet fördes in på en eventuell tredje upplaga av Mamma Mia. Brosnan sade att han var redo att ”take it all”.

Han utbrast: ”Kom tillbaka Meryl, när du vill. Snälla! Du finns alltid i mitt hjärta. Den här filmen finns också i mitt hjärta."

Den stjärnspäckade musikalfilmen Mamma Mia med bland andra Pierce Brosnan, Meryl Streep, Amanda Seyfried och Stellan Skarsgård hade premiär 2008.

Tio år senare kom andra upplagan Mamma Mia! Here we go again. Men i den valde Streep att knappt medverka. Nu talas det om trean. Nyligen uttryckte producenten till filmerna Judy Craymer sitt intresse för att göra en tredje upplaga.

”Jag tror att alla gärna skulle vilja komma samman och göra en tredje film ihop”, säger Brosnan.