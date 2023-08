The 1975 kan ställas inför rätta efter homokyss

Efter att The 1975:s frontman Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.

Arrangören Future Sound Asia har nu skickat ett kravbrev till The 1975 som krävs på kompensation för förlorade inkomster och skador som uppstod i samband med spelningen (Matty Healy slog också sönder en drönare som ägdes av festivalen).

Enligt ett pressmeddelande som NME tagit del av hotar Future Sound Asia (FSA) att ta ärendet till engelsk domstol om det brittiska indiebandet inte möter deras krav. Pressmeddelandet fördömde bandet beteende under konserten i hårda ordalag:

"FSA vill upprepa sitt starka ogillande av bandets beteende under deras framträdande på GVF2023. Särskilt sångaren Matthew Timothy Healys användning av kränkande språk, skador på utrustningen och oanständigt scenbeteende som inte bara bröt flagrant mot lokala riktlinjer och malaysiska lagar, utan fläckade också ned den 10-åriga festivalens rykte."