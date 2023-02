Handelns strejker avblåsta – löneförhöjningar och bättre villkor för föräldralediga i nya avtalet

Servicefacket Pam och arbetsgivarnas Finsk Handel har kommit överens.

Från och med den första juni 2023 höjs lönerna med 105 euro, och ett år senare med ytterligare 60 euro. Dessutom får arbetstagarna en engångspott på 400 euro i april i år. Det är möjligt att summan betalas i två rater, varav den andra kan betalas i september.

Löneförhöjningarna motsvarar 66 cent i timmen det första året, och 38 cent i timmen det andra året. Också lönetabellerna uppdateras. Löneförhöjningarna motsvarar en total ökning på 6,02 procent.

Avtalet gäller för två år, fram till den 31 januari 2025.

Det här innebär att strejkhotet är avblåst. Dessutom hävs övertidsförbuden. Facket och arbetsgivarsidan kom överens sent under söndagen under förhandlingar som leddes av riksförlikningsmannen.

”Förhandlingsresultatet innehåller förnyelser i kollektivavtalet som är viktiga för båda parterna. Handelns kollektivavtal tog ett stort kliv mot en mångkulturell arbetsmarknad där engelskan kan vara ett av handelns arbetsspråk. Handelns arbetsgivare såg de här ändringarna som brådskande och viktiga.”, säger Anna Lavikkala, arbetsmarknadschef på Finsk Handel, i ett pressmeddelande.

Det här innebär också att språktilläggen blir en del av arbetstagarens totallön.

”Vårt långsiktiga mål förverkligades”

Även på Pam är man nöjd med förhandlingarna. Ordförande Annika Rönni-Sällinen lyfter fram att förhandlingarna inte varit lätta.

”Vi förhandlade fram ett avtal vi kan vara nöjda med. Vårt långsiktiga mål med löneförhöjningar som syns direkt i euro förverkligades. De här löneförhöjningarna gynnar speciellt de lågavlönade.”, säger Rönni-Sällinen i ett pressmeddelande.

Det blir också förbättringar för dem som är föräldralediga. Den förälder som inte föder får nu 36 dagars betald föräldraledighet. Tidigare fick den föräldern 6 dagar betald ledighet.

Också försäljarna och de som arbetar inom logistik får uppdaterade tabellöner.