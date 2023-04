Goda nyheter för Lejonen: Patrik Laine med i VM

Patrik Laine får spela inför hemmapubliken i VM i Tammerfors.

NHL-målkanonen Patrik Laine förstärker herrarnas ishockeylandslag i hemma-VM i Tammerfors. Laine är med redan i EHT-turneringen i Tjeckien 4–7 maj.

Laine har spelat i VM en gång förut under karriären, våren 2016. Under den senaste säsongen gjorde Laine 22 mål i 55 grundseriematcher i Columbus Blue Jackets. Under sin karriär har han stått för poängen 198+181=379 i 462 NHL-grundseriematcher.

– Det är fint för laget att få Laine med och jag tror det här är en unik chans för honom att få spela VM i sin hemstad, säger landslaget GM Jere Lehtinen.

VM kör i gång i Tammerfors 12 maj.