Ledare: Parkerings- och biljettpriserna olika sidor av samma mynt

Boendeparkeringsavgifterna i Helsingfors höjs nästa år med totalt 30 euro: 15 euro i juni och och 15 i augusti. Det innebär att de som bor i innerstaden i slutet av nästa år betalar 60 euro per månad, medan avgiften utanför innerstaden blir 45 euro per månad. Procentuellt blir höjningen störst utanför innerstaden, där det nu kostar 15 euro per månad.

Det är stadsstyrelsen som har fattat beslutet och i den budget som snart ska godkännas hade man redan räknat med de här förhöjningarna. SFP, Sannfinländarna och Samlingspartiet röstade mot – med undantag för borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) som föreslog förhöjningen. Alla andra partiers representanter stödde förhöjningen. Samtidigt godkände stadsstyrelsen en parkeringspolitik.

SFP:s stadsstyrelserepresentant Marcus Rantala ogillar beslutet i Marcus Rantala ogillar beslutet i allra högsta grad (HBL 25.10). Rantala har en poäng då han påpekar att parkeringsavgifterna ska förändras i december 2024 och att en prisförhöjning nu därför är onödig.

Från december 2024 ska priset på boendeparkeringen vara beroende av utbudet på parkeringsplatser, man talar om en marknadsanpassad boendeparkering. Ju mindre utbudet av parkeringsplatser är, desto dyrare blir det att parkera. Samtidigt ska det vara möjligt att digitalt se var det finns lediga platser och även annan service ska förbättras. Marcus Rantala framhåller också att det är en fördom att det skulle bo enbart väldigt förmöget folk i stadskärnan.

Rantala får stöd från ett lite oväntat håll. SDP:s Erkki Tuomioja, medlem av stadsfullmäktige, är också mycket kritisk till beslutet att höja boendeparkeringens pris. I en insändare i Helsingin Sanomat menar han att förhöjningen leder till att enbart de förmögna har råd med boendeparkering.

En annan en gammal räv, De Grönas Osmo Soininvaara, argumenterar mot Tuomioja. Soininvaara skriver i sin blogg att boendparkeringsavgifterna inte täcker stadens utgifter. Det är främst snöröjningen som kostar. Han kritiserar även att systemet är sådant att man kan ha bilen stående på samma plats hur länge som helst. Det drabbar dem som är tvungna att använda sin bil ofta.

Det finns alltså många aspekter av fenomenet boendeparkering.

De beslutsfattare vi helsingforsare har valt har redan länge haft som mål att förbättra kollektivtrafiken och minska på bilismen i centrum. Men boendeparkeringen i Helsingfors förmånlig i jämförelse med Stockholm, där motsvarande avgift är 110 euro i innerstaden.

Nu kommer även biljettpriserna i kollektivtrafiken att höjas. Helsingfors regiontrafik (HRT) har drabbats hårt av pandemin då många jobbade på distans och betydligt färre använde kollektivtrafik. Det blev ett stort hål i kassan, och medlemskommunerna har betalat mer än tidigare. Nu har väggen kommit emot och HRT:s styrelse anser att biljettpriserna måste höjas. De avgörande besluten skulle fattas tisdag 25.10 men sköts upp med en vecka.

Det blir en allmän förhöjning, men exakt hur stor den är klarnar alltså nästa vecka. Rabatterna för studerande och personer över 70 sänks så att priset i framtiden är 40 procent lägre än gängse pris, jämfört med 45 procents rabatt nu. Därtill vill man helst ge studentrabatten till enbart heltidsstuderande. På bordet har funnits ett förslag om att slopa gratisresor för dem som åker med barnvagn, men så verkar det inte bli. Däremot ska skolklasser på väg till olika evenemang inte längre få åka gratis.

Kollektivtrafiken har förbättras och blir ännu smidigare med snabbspårvagnarna. Användarna är rätt nöjda. Bilister åker också kollektivt, vilket är bra. Det är ett faktum att korta bilfärder utsläppsmässigt är värst.

Många är ändå beroende av att ha en bil – det kan handla om att köra barn till hobbyer, skjutsa äldre som har svårt att röra sig eller åka till stugan. Det har blivit vanligare med bildelning, tjänster som man kan utnyttja vid tillfälligt bilbehov, men många vill fortfarande ha en egen bil.

Eftersom Helsingfors på goda grunder vill minska på biltrafiken måste kollektivtrafiken fungera bra och den kan inte vara hutlöst dyr. I den meningen är boendeparkeringen och biljettpriserna i kollektivtrafiken olika sidor av samma mynt. Det måste finnas en balans mellan dels mellan kostnaderna för enskilda och dels vad staden, alltså vi skattebetalare, står för. Om biljettpriset är högt och boendeparkeringen väldigt förmånlig leder det knappast till att folk väljer kollektivtrafiken. Balansen är inte riktigt på plats än.