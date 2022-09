Krönika: All denna skönhet och dessa avhuggna fingrar

Venedigs filmfestival, den äldsta i världen, är slut. Detta år var märkt av att coronan i praktiken var över (trots att jurymedlemmen Kazuo Ishiguro insjuknade mitt under festivalen och måste se filmerna på sitt hotellrum). De jublande människomassorna som vid röda mattan fick möta filmstjärnorna var tillbaka. Och här fanns stjärnor för alla generationer: Timothée Chalamet, Harry Styles, Sadie Sink (Max i Stranger Things), Florence Pugh, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Brad Pitt. Vissa filmer verkade utvalda till festivalen på grund av stjärnornas lyskraft.

Men på ett skickligt sätt lyckas festivalen också kombinera stjärnglansen i världens vackraste stad med auteurdrivna filmer om sociala problem med hårda politiska budskap. I år öppnade president Zelensky festivalen från en skärm med en lista på namnen på alla barn som dött i Ukraina, och flera filmer därifrån visades. Den fängslade iranska filmskaparen Jafar Panahi kunde inte vara på plats men hans autofiktiva No Bear, filmad i hemlighet, erhöll Juryns specialpris.

En dokumentär erhöll i år Guldlejonet, ett bevis på att ”documentary is cinema” som en strålande glad Laura Poitras sa då hon tog emot priset för All the Beauty and the Bloodshed. Filmen handlar om fotografen Nan Goldin och hennes kamp mot miljardärfamiljen Sachler som gjort sina pengar på opioder som redan dödat minst en halv miljon amerikaner.

I flera år har en aktivistgrupp, ledd av Goldin, gjort aktioner för att konstinstitutioner som Metropolitan Museum, Tate och Guggenheim ska vägra ta emot blodspengar från släkten och ta bort deras namn från byggnaderna. Med liknande kreativa metoder som ACT UP kämpade mot AIDS, lyckas gruppen få till stånd uppmärksamhet, rubriker och konkreta politiska handlingar. Samtidigt berättar filmen intimt historien om Goldin som konstnär och hur hennes liv och konst sömlöst går in i varandra – hon kunde inte vara något annat än aktivist. Om vad en modig mänska kan åstadkomma med konstens medel om hon använder alla medel hon har – Poitras sa att priset blir Goldins födelsedagspresent. Min favoritfilm på årets festival och så inspirerande att jag aldrig blev lika vaken som då jag såg den mitt i natten.

Silverlejonet gick också till en dokumentärfilmskapare, Alice Diop, för hennes första spelfilm Saint Omer. Det är ett intensivt rättsalsdrama om en senegalesisk kvinna som anklagas för att ha dödat sitt barn – en handling hon medger men hävdar att hon är oskyldig till. Den stränga och upprivande filmen berättas ur en ung författares synvinkel som följer med fallet. Filmen fick också pris för bästa debutfilm, vilket visar att dokumentär och spelfilm ofta ses som skilda kategorier.

Bästa skådespelerska var Cate Blanchett i Todd Fields TÀR, hans första film på 16 år och en av årets kritikerfavoriter. Blanchett spelar en orkesterdirigent som ägnar sig åt makt och manipulation med en suveränitet som garanterar henne en Oscarsnominering. Bästa skådespelare gick till Colin Farrell i The Banshees of Inisherin, en svart komedi om att säga upp manlig vänskap i en efterbliven irländsk by – vilket leder till avhuggna fingrar. Vad är vänlighet värd, hur föds hämndspiraler och får en konstnär välja att isolera sig från omvärlden?

Liksom alltid spelar Farrell dum så bra att jag blev överraskad av hur intelligent och vältalig han var på presskonferensen. Filmens regissör och manusförfattare Martin McDonagh fick också pris för bästa manus – lite teatraliskt för min smak men tack vare kemin mellan Farrell och Brendan Gleeson (paret från In Bruges) fick historien must och sälta. Regissörspriset gick till hemmasonen Luca Guadagnino för den blodindränkta kannibalromansen Bones and All och bästa nykomlingspriset till uppenbarelsen Taylor Russell, som faller för Timothée Chalamet i den här 80-talsversionen av Badlands. Avbitna fingrar är bara början på denna överraskande mix av romantik, djup känsla och spekulation. En ganska bra bild även för Venedigs märkligt intima filmfestival.