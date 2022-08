Europeisk nutidsfilm intar Hagalund

Esbo Ciné, en av filmhöstens främsta ljuspunkter, startar på måndag, den 29 augusti. Som premiärfilm visas Mad Max-regissören George Millers Tre tusen år av längtan­ ­(Three thousand years of longing), ett fantasyspektakel för vuxen smak. I huvudrollerna Tilda Swinton och Idris Elba, den sistnämnda i rollen som anden i flaskan.

Festivalen sätter punkt en vecka senare med Paolo Genoveses Kärlekens superhjälte (Supereroi), en italiensk romcom som grunnar på livslång kärlek. Även i övrigt ligger den europeiska samtidsfilmen bra till, som i spanska showbizsatiren Official competition där Penélope Cruz och Antonio Banderas drabbar samman.

Mer stjärnglans vankas det i Sophie Hydes Good luck to you, Leo Grande. Här är det Emma Thompsons sexuellt frustrerade änka som köper sex av en ung man och vänder upp och ner på sitt liv. Höstens roligaste och mest hjärtliga film, en kärleksförklaring till medelålders kvinnor och deras lekamen.

Flora Ofelia Hofmann Lindahl i Du som är i himlen.

Beträffande regissörsnamnen lyfter man gärna fram herrar som Terence Davies (Bendiction), Kornél Mundruczó (Evolution) och Ulrich Seidl (Rimini).

Återbesök i Åmål

Tematiskt handlar det i år mycket om olika typer av funktionsnedsättningar. Inom ramen för den digra Crip Ciné-helheten visas franska Vackra själar (Presque), en humoristisk roadmovie där CP-skadade regissören Alexandre Jolien delar med sig av sina erfarenheter.

Tjejer är ett annat centralt tema, skildrat i filmer som Så jävla easy going och Du som är i himlen (se närmare presentation nedan). Nämnas bör också nittiotalsklassikern Fucking Åmål som tjuvstartar festivalen lördagen den 27 augusti. Det är fråga om en utomhusvisning på Solterassen i Hagalund med start klockan 22.

Varför inte samtidigt nämna specialvisningen av Alexi Laiho – end of fucking story, tillägnad Esbosonen och gitarrvirtuosen Laiho som gick bort häromåret. Under nattföreställningen i Kino Tapiola lördagen den 3 september visas arkivmaterial, konsertupptagningar och Laihos personliga favoritfilm Big Lebowski.

De nordiska korten

Nikki Hanseblad och Melina Paukkonen i Så jävla easy going.

Christoffer Sandler: Så jävla easy going

Precis som i C More-aktuella Comedy queen bygger Så jävla easy going på en roman av Jenny Jägerfeld. Även i det här fallet är det fråga om ett sorts sorgearbete, fast nu med adhd-förtecken. Nikki ”Jojo” Hanseblad är råddbollen som nyligen förlorat sin mamma och nu dras med en deprimerad pappa (Shanti Roney). Lägg till en räcka obetalda apoteksräkningar och det krisar till sig, i synnerhet som Jojo samtidigt får upp ögonen för Melina Paukkonens klasskamrat. Resultatet är ett komiskt-dramatiskt kaos som lockar fram både skratt och tårar. Go girl, go!

Tea Lindeburg: Du som är i himlen

Bitterljuv, visuellt inbjudande uppväxtskildring med handlingen förlagd till 1800-talets danska bondesamhälle. Det handlar om fjortonåriga Lise (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) som ser fram emot den sista sommaren därhemma, till hösten väntar skolgång på annat håll. ”Gud har stora planer för dig”, heter det, men allt hotar att raseras när hennes mor i samband med ännu en förlossning drabbas av komplikationer. Smäktande vackert och ohyggligt dramatiskt om kvinnors villkor i gårdagens Danmark. Vinnare i den nordiska tävlan på Göteborg filmfestival.

Valdimar Jóhannsson: Lamm

Naturen spelar ofta en central roll i isländsk film, så även här. Noomi Rapace och Hilmir Snær Guðnason är två fårfarmare som lever ett inrutat liv, det är inte mycket som händer. Tills det barnlösa paret adopterar ett nyfött lamm som de uppfostrar enligt konstens alla regler, med påföljden att ”Ada” utvecklar allt mänskligare drag. ”Vad i helvete är det som pågår?”, undrar en förbipasserande men skruvar på sig gör också naturen. I filmen varvas det dramatiska med det regelrätt horribla även om det ska sägas att Jóhannsson inte riktigt lyckas knyta ihop påsen. Isländsk kandidat till Nordiska rådets filmpris.