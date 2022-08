Östersjödagen: Markus Mustelin och Jolle Blässar nådde sitt mål – rodde in 100 000 euro

I januari klev Markus Mustelin och John "Jolle" Blässar i land på den Karibiska ön Antigua. Då hade de tillbringat 41 dagar med att ro över Atlanten från Kanarieöarna.

Målet med rodden var att samla in pengar till Östersjön. Östersjödagen till ära passade HBL på att ringa upp Mustelin för att fråga hur det gick med insamlingen.

– Vi nådde vårt mål, vilket var att få ihop 100 000 euro i donationer. Vi jobbade tillsammans med John Nurminens stiftelse och Håll Skärgården Ren. Då vi kom i mål hade vi ungefär samlat in hälften, men under de efterföljande veckorna kom det in fler och fler donationer. I månadsskiftet mellan april och maj hade vi fått in 100 000, berättar Markus Mustelin.

Hur känns det nu, ett drygt halvår efter målgång? Värker det fortfarande i armarna?

– Kroppen återhämtade sig rätt fort. Det tog kanske sex till åtta veckor innan jag var återställd. Men däremot hade jag en känsla av saknad och tomhet. Det hände så mycket under vårt äventyr och det fanns så mycket att göra under de 41 dagarna på Atlanten. Jag längtade tillbaka, samtidigt som jag kände att det var skönt att det var över.

Har ni nya projekt på gång? Vart går nästa rodd?

– Äventyrsgenen i både Jolle och mig har fått ganska mycket näring i och med det här projektet. Men vi försöker nog fortfarande landa lite båda två. I något skede kanske det blir ett nytt äventyr, men vi har inga konkreta planer ännu.

På torsdagen firas Östersjödagen. Hur engagerar du dig i det?

– Jag har engagerat mig i allra högsta grad. I dag håller jag två olika presentationer för företag och organisationer om ork, "sisu" och motivation, men också om förtroende och vänskap och vilken betydelse det har för framgång, säger Mustelin.

Presentationerna handlar även om Östersjön och vikten av att rädda Östersjön. Mustelin tror att det är möjligt, men inte utan åtgärder.

– Det är ett mycket viktigt tema. Det är vår skyldighet att göra något för kommande generationer. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra.

