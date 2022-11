Vändningen i vädret: Köldrekord i norr, snö i söder

För bara några dagar sedan visade termometern så många plusgrader att det var svårt förstå vi lever i november. Så varmt som det var förra helgen har det inte varit i Finland sedan väderinformationen digitaliserades, det vill säga sedan 1950–1960-talen, uppger jourhavande meteorologen Anna Latvala på Foreca.

Och så i natt: Höstens köldrekord slogs och temperaturen i Enontekis var 25,9 minusgrader.

Även södra Finland har på torsdagen vaknat till kylslaget väder med mindre ställvisa snöfall.

– Vädret förändrades ganska fort och blev vintrigare. Det håller i sig i alla fall en tid, säger Latvala.

Värmen fram till mitten av november berodde på sydvästliga luftströmmar och framför allt den varma föhnvinden. Nu har vinden mattats av och temperaturerna har under veckan blivit kallare. Det här märktes först i norr och sedan allt längre söderut.

I slutet av veckan blir det mellan 0 grader och 5 minusgrader längs sydkusten, längre in i landet något kallare. Lappland är sedan ett kapitel för sig med rejäla minusgrader.

Norrut dominerar ett högtryck medan ett lågtryck söder om Finland söker sig in.

Ett snöområde som kommer från havet förutspås ger snöfall i södra Finland under helgen. Enligt Latvala gäller det att räkna med snö under lördagen, men framför allt natten till söndag och vidare under dagen.

Längst sydkusten kan det komma 5–10 centimeter snö, och på sina ställen till och med 15 centimeter. Redan i mellersta Finland är mängderna betydligt mindre.

Varmare självständighet

Hur ser det då ut längre fram? Enligt Europacentret för medellånga väderprognoser, ECMWF, verkar det bli varmare än normalt i Finland den vecka då självständighetsdagen infaller.

Sett till nederbörden ser mängderna ändå ut att bli som i medeltal den tiden på året. Det här skriver Foreca på sin hemsida

Det är bra att minnas att långtidsprognoser innehåller flera osäkerhetsmoment.