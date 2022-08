Hösten kan bli svår, säger köpcenterchefen Christoffer Jansén

Under våren och försommaren ökade antalet kunder i landets köpcenter med en fjärdedel och försäljningen med 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I huvudstadsregionen var ökningen ännu större än i landet som genomsnitt.

Det här framgår av Finlands Köpcenterförenings (Suomen Kauppakeskusyhdistys) översikt över andra kvartalet, det vill säga perioden april–juni.

April var den bästa månaden med en 20-procentig försäljningstillväxt. I juni låg siffrorna däremot under nivån ett år tidigare. Det här beror i första hand på jämförelsemånaderna ett år tidigare; april 2021 var en dålig månad medan juni 2021 var bra. De månatliga svängningarna har varit stora under 2020 och 2021, vilket inverkar när man nu gör jämförelser ett år bakåt i tiden.

Christoffer Jansén är chef för köpcentret Itis i Östra Centrum, och tillika styrelsemedlem i köpcenterföreningen. Han säger att den positiva utvecklingen under våren och försommaren var väntad.

– Samhället har öppnat och konsumenterna söker sig ut och träffar folk.

Följaktligen är det köpcentrens kaféer och restauranger som uppvisar det största uppsvinget. Här var försäljningen under kvartalet nästan 60 procent högre än våren 2021. Ser man enbart på april, kort efter att de sista coronabegränsningarna hade hävts, så var ökningen hela 125 procent.

Tuff höst

Men vi hann bara lämna covidkrisen bakom oss, så dyker nya problem upp. Den kraftiga inflationen gör att folk framöver har mindre pengar att spendera. Därför tror Jansén att resten av året inte blir bra.

– När det gäller produktgrupper som textilier och skor gör butikskedjorna sina inköp långt på förhand, vilket betyder att varorna kan vara prissatta så mycket som ett år bakåt i tiden. Därför gällde gammal prissättning ännu i våras. Inför hösten är trycket hårt på att höja priserna.

Högre energi- och logistikkostnader gör varorna dyrare, samtidigt som vinstmarginalerna i detaljhandeln enligt Jansén inte är särskilt höga.

– Frågan är hur butikerna ska klara sig och hur mycket de måste höja priserna. Det finns en gräns för vad köpkraften klarar av. Jämfört med folk på kontinenten är finländarna inte ett så köpstarkt folk. Vi får hoppas på det bästa, men hösten kommer inte att vara lätt.

Under våren har ekonomerna ofta påpekat att konsumenterna har besparingar och ett uppdämt köpbehov efter coronatidens begränsningar. I den mån sparpengar fortfarande finns kvar så tror Jansén att konsumenterna nu är försiktiga med att spendera.

Optimerar elförbrukningen

Han säger att mycket hänger på hur butikskedjorna prissätter sina varor och på hur energipriserna utvecklas. För en köpcenterfastighet är luftkonditionering, värme och el stora utgifter.

– Vi jobbar hårt med att hålla kostnaderna nere och har investerat i teknik för att återanvända värme och i system som optimerar elförbrukningen. Det balanserar kostnadsökningarna, men det är klart att vi inte kan undvika dem helt.

Under covidtiden var sport, hem och fritid produktområden som växte kraftigt när folk tillbringade mycket tid hemma. Också hemelek­tronik sålde bra. Nu har efterfrågan på de här varugrupperna minskat.

När det gäller vårens uppsving inom kafé- och restaurangsektorn befarar Jansén att efterfrågan också här kommer att mattas av. Restaurangbesök hör till saker man snabbt skär ner på när utgifterna ökar.

– Finländarna är ju inte annars heller så flitiga restaurangbesökare.

Distansarbetet avgör modebranschen

Modebranschen har haft det svårt under coronaåren, men här ökade köpcentrens försäljning med över 20 procent under andra kvartalet. Försäljningen ligger dock fortfarande under nivån 2019, som var det sista ”normala” året innan coronan slog till.

Hur modebranschen klarar hösten och vintern beror enligt Jansén bland annat på i vilken utsträckning folk fortsätter att distansarbeta.

Trots orosmolnen ser han också positiva saker. Inom Itis pågår ett stort renoveringsarbete, kring vilket det enligt Jansén finns mycket positiva förväntningar. I slutet av nästa år ska hela köpcentret vara förnyat.

– Det är överraskande att se hur stark vilja det finns hos kedjorna att investera. Det finns framtidstro också.