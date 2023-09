Flyttfåglar i fokus i Nations League-truppen

Om en dryg vecka inleder Finlands fotbollslandslag en historisk etapp då Nations League för damer gör entré i form av en hemmamatch mot Slovakien i Åbo och ett bortamöte med Rumänien i Bukarest.

I den 25 spelare starka truppen som förbundskapten Marko Saloranta tog ut på onsdagen hittas en rejäl drös trotjänare och en landslagsdebutant i form av KuPS-liraren Anni Hartikainen som tar plats i truppen då långtidsskadade Adelina Engman återfinns på sjukstugan.

Förbundskapten Marko Salorantatog ut sin landslagstrupp till Nations League-premiären nästa vecka.

Finlands trupp till Nations League-premiären Tinja-Riikka Korpela, AS Roma Anna Tamminen, Hammarby IF Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll Natalia Kuikka, Portland Thorns Joanna Tynnilä, Brann Eva Nyström, Hammarby IF Elli Pikkujämsä, Racing Louisville Emmi Siren, KuPS Emma Koivisto, Liverpool FC Nora Heroum, Sampdoria Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring Nea Lehtola, Brøndby IF Anni Hartikainen, KuPS Emma Peuhkurinen, KIF Örebro Katariina Kosola, BK Häcken Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC Oona Siren, KuPS Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC Ria Öling, FC Rosengård Emmi Alanen, Kristianstads DFF Sanni Franssi, Real Sociedad Linda Sällström, Vittsjö GIK Jutta Rantala, Leicester City FC Heidi Kollanen, KIF Örebro Oona Sevenius, Como

I en intervju med HBL i juli sade Saloranta att han hoppas på finländsk spelartrafik mot allt större klubbar i större ligor – och i den färska Nations League-truppen finns flera spelare som tagit nästa steg i karriären sedan den senaste landslagssamlingen.

HBL plockar fram fem intressanta namn som nyligen bytt klubblagsaddress:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Landslagsikonen Korpela med sina 115 landskamper hör kanske inte till kategorin spelare som måste ta så värst många steg under sin karriär längre. Men flytten från Tottenham till AS Roma kan bli just den stimulans som den 37-åriga keepern behöver i det här skedet av sin fotbollssaga.

Förstavalet mellan stolparna har ett spännande veckoslut framför sig i form av en möjlig debut i Serie A.

Olga Ahtinen, Tottenham

Ut med en finländare från Tottenham, in med en annan. Olga Ahtinen tog de där berömda framstegen i damallsvenska Linköping där hon efter säsongen 2022 utsågs till ligans mest värdefulla spelare. Mittfältaren blev i augusti klar för Londonklubben där hon nu kan bilda ett blåvitt radarpar med Eveliina Summanen.

Jutta Rantala, Leicester

En annan landslagslirare som tog farväl av Damallsvenskan och styrde mot de brittiska öarna. 19 mål på 43 matcher – och fem fullträffar på hennes två sista – blev det på fyra säsonger i Sverige, först i Kristianstad och sedan i Vittsjö där Rantala verkligen slog ut i full blom. Den 23-åriga anfallaren gör sig nu klar för en första säsong i engelska Super League i Leicesters färger.

Oona Sevenius, AC Milan (på lån hos FC Como)

Ett 19-årigt framtidsnamn som fick ögonbryn att höjas i januari då det blev klart att italienska storklubben AC Milan värvar henne. Sevenius, som gjort två matcher i Serie A, förlängde i somras med Milanoklubben fram till 2026 och blev i samma veva utlånad till en annan Serie A-klubb FC Como. Landslagsdebut blev det i matcherna mot Island och Skottland i juli där Sevenius spelade fram till ett mål i sin andra landskamp i vilken hon dessutom fick spela från start.

Joanna Tynnilä, SK Brann

Tynnilä, 21, har tre landslagsmatcher på sin meritlista men fler lär det bli. Karriärkurvan pekar uppåt efter att backen fick en drömflytt från HJK till norska mästarlaget SK Brann. I Bergenklubben har det hunnit bli fyra matcher – och i dessa har laget släppt in noll mål bakåt. Segersviten betyder också att Tynniläs och Branns Champions League-äventyr fortsätter i den andra och avgörande kvalomgången.