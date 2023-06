Recension: Pia Ingströms spänstiga essäer väcker frågan om berättande alltid är generöst

ESSÄER Pia Ingström Min farmors nerver Schildts & Söderströms 2023

”Jag köper en ö åt dig!”, utbrast en gång min mamma till min bror i förtvivlan. Självklart hade hon inte råd med någon sådan och inte lyckades hon heller muta sitt barn till att må bättre. Liksom för de flesta föräldrar var ändå gesten typisk för henne: fullständigt uppriktig i sin överdrift. En gnutta allsmäktighet, en yvig föreställningsförmåga, den största ömhet – exempelvis så kan ett föräldraskap komponeras.

Jag kommer att tänka på min mammas utrop då jag läser Pia Ingströms nya essäbok Min farmors nerver. Lejonparten av boken skildrar på olika vis den utsatthet och intimitet som föräldrar och barn delar. Dels i livet, men även i hur man skriver och berättar om varandra. Här citeras Sylvia Plath, som i ett brev menar: ”For goodness sake, stop being so frightened of everything, Mother!”(Ung. ”Men herregud mor, sluta vara så rädd för allting!”). Och Henry Parlands dikt till en/sin mor: ”litet svalkande likgiltighet/fattas i din kärlek”.