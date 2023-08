Harry Kane målskytt och framspelare i ligadebuten

I startdebuten för sin nya klubb, i ligapremiären borta mot Werder Bremen, slog den engelske landslagsmannen till direkt med sitt första mål i 4–0-segern.

Med en kvart kvar av ordinarie tid ställde gästerna om, kantspringaren Alphonso Davies spelade in bollen i mitten till Harry Kane, som enkelt tog emot och lade in 2–0 via en försvarares fot.

– Det var en bra kväll. Jag var lite nervös, det var lite fjärilar i magen, men som alltid när man kommer ut på plan så tar instinkten över, säger Kane till Dazn.

Innan det hade Kane även assisterat Leroy Sané till Bayern Münchens 1–0 mål i den fjärde matchminuten.

Harry Kane gjorde debut för sin nya klubb i tyska supercupfinalen mot RB Leipzig förra veckan. Den gången byttes Kane in i den andra halvleken när de regerande tyska mästarna föll med 0–3.