Pandemi och uteblivna konserter i Iran knäckte inte Flat Earth: "Ny trummis ger oss välkommen omstart"

Grundat 2018 i Helsingfors.

Består av Anthony Pikkarainen på sång, Mikko Lindström på gitarr, Niclas Etelävuori på bas och Wilhelm Granö på trummor.

Debutalbumet None for one utkom 2018. Andra albumet High on lies i september 2022.

Flat Earth uppträder på On the Rocks i Helsingfors den 5.10.