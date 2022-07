Mera långrandigt än super duper

ANIMATION/BARNFILM DC league of super-pets 2 Regi: Jared Stern. Manus: John Whittington och Jared Stern. Röster, originalversionen: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon. Även på svenska och på finska.

Visste vi då inte, att när Stålmannen i tiderna flydde från sin hemplanet var han ingalunda ensam. Hängde på gjorde hunden (läs: valpen) Krypto som i likhet med husse utvecklade superkrafter.

Tillsammans utgör de nu ett närmast oskiljaktigt radarpar, typ Metropolis ”finest” Ja, det vill säga tills en viss Lois Lane kommer in i bilden och Stålis går och blir kär.

Alltså är det inte så märkligt att Krypto blir lite sotis, just det. Men bakom knuten väntar betydligt större problem, detta när ett marsvin med storhetsvansinne gör gemensam sak med ärkefienden Lex Luthor och Stålmannen drar en nitlott.

Här är goda råd dyra, i synnerhet som Krypto i stridens hetta blir av med sina superkrafter. Tack och lov finns det hjälp att tillgå, detta i form av en lätt miljöskadad djurskyddskvartett – hunden Ace, griskultingen PB, sköldpaddan Myrtle och ekorren Chip – som med sina nyvunna krafter skrider till undsättning.

Föga originellt

Det är ett karaktärsgalleri som eventuellt för tankarna till musikfilmen Sing, alternativt Husdjurens hemliga liv. Men det gäller att inte låta skenet bedra, för trots att DC league of super-pets sorterar under rubriken ”barnfilm” är det i själva verket fråga om en bredsida action med superhjältevibbar.

Det är nästan så man får lust att dra en parallell till Marvels best of-rullar, med tanke på att filmen vid sidan av Stålmannen bjuder in även Batman, Wonder Woman, Flash och Aquaman – profilerade DC-hjältar hela bunten.

Vad synd då att Jared Stern och hans mannar inte lyckas göra något eget och originellt av allt detta.

Bortsett från småroliga slängar hämtade från djurriket – inget går upp mot att snusa rumpa och slå en drill - följer filmen superhjältestuket till punkt och pricka.

Pratigt värre

Fartfyllt och bombastiskt, visst, men till slut mera flåsigt än på riktigt kvickt och klurigt. På tok för pratigt blir det ju också, åtminstone ifall man i likhet med undertecknad inte har tillgång till originalversionen.

Kan tänka mig att det med hejare som Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon och Keanu Reeves (Batman) låter bra mycket bättre men det återstår att se.

Nej, tacka vet jag Minionerna: Berättelsen om Gru, en film där den glada anarkin utgår med segern. I den meningen känns DC league of super-pets mer som ett tjänstemannarbete, tryggt och lite tråkigt.