Incidensen är högst i Helsingfors och Nyland, lägst i Norra Savolax.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 55 nya fall av covid-19 i Finland på torsdagen.

Totalt har 94 081 personer hittills bekräftats smittade av coronaviruset sedan pandemins början.

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 21,5. Under den föregående tvåveckorsperioden var incidensen 37,2.

Incidensen är just nu högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt med 39,8. Den är lägst i Norra Savolax med 2,5.

På Åland är incidensen 3,3, i Egentliga Finland 19,8, i Vasa sjukvårdsdistrikt 8,8 och i Mellersta Österbotten 11,7.

Under de senaste 14 dagarna har 1 190 smittfall registrerats. Det kan jämföras med 2 065 fall under den föregående tvåveckorsperioden.

Enligt torsdagens siffror har 5 271 600 coronatest utförts i Finland. Det är ungefär 14 000 fler än dagen innan.

Enligt institutets vaccinationsregister har 2 896 238 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 51,9 procent av befolkningen.

Totalt 747 607 personer, eller ungefär 13,4 procent av befolkningen, har fått också den andra dosen. Vaccinationsregistret uppdaterades på onsdagen.

Enligt onsdagens siffror vårdas 43 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 12 av dem behöver intensivvård.